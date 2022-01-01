أخبار الانتقالات | صراع إنجليزي لضم نجم ريال مدريد، وعرض باريس مرفوض

إنتر يرفض عرض باريس سان جيرمان
🚨Inter have rejected a €60 million offer from PSG for Milan Skriniar.❌ #ForzaInter pic.twitter.com/9tw7CVUXZK— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 12, 2022
صراع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد لأجل ميندي
بحسب ما ذكرته Fichajes، فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي يرغبان في التعاقد مع فيرلاند ميندي من ريال مدريد.
النادي الملكي قد يرفض التخلي عن اللاعب بعد رحيل مارسيلو.
لوس أنجلوس يلمح بإتمام التعاقد مع كيليني
👀— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 12, 2022
رسميًا | بيرلو يعود للتدريب من بوابة قراجمرك التركي
📣Andrea Pirlo Karagümrük’te pic.twitter.com/p0etFDnxap— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 12, 2022
بيل معروض على مورينيو
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري قد تم عرضه على روما الإيطالي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن اللاعب يريد تجهيز نفسه بشكل أفضل لكأس العالم بقطر 2022 عن طريق الدوري الإيطالي.
ليفاندوفسكي على رادار مانشستر يونايتد!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود نية لدى فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع نجم نادي بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي.
وكان مهاجم العملاق البافاري قد ارتبط اسمه بفريق برشلونة بشدة في الفترة الماضية، حيث وضعه البلوجرانا كهدف أساسي هذا الصيف.
ألفيش لا يعرف مصيره
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن التخبط الذي يضرب إدارة برشلونة في الفترة الأخيرة وكثرة المشاكل أثرت على وضع دانييل ألفيش مع الفريق.
حيث ذكرت صحيفة "سبورت" أن النجم البرازيلي الذي عاد في فترة صعبة لا يعرف بعد موقفه من الاستمرار للموسم المقبل حيث لم تعرض علي الإدارة التجديد حتى الآن.
باريس سان جيرمان يريد ميلان شكرينيار
يبدو أن سوق انتقالات باريس سان جيرمان سيركز على الدفاع في هذا الصيف عقب تأمين خدمات كيليان مبابي.
فبحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فالنادي الفرنسي يريد ضم المدافع ميلان شكرينيار من صفوف إنتر.
Paris Saint-Germain have contacted Inter again for Milan Skriniar, he’s top of French club list - but there’s no agreement on the fee, as of now. 🔵 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022
Inter are still pushing on Bremer and Dybala as priority targets. Talks will continue next week.
ماركو أسينسيو مطلوب في آرسنال
أكدت تقارير صحفية إنجليزي على رغبة آرسنال في الحصول على خدمات الإسباني ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد الإسباني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن النادي يسعى للاستفادة من قرب انتهاء عقد اللاعب في 2023.
مانشستر سيتي يؤمن برناردو سيلفا ضد رغبة برشلونة
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة لدى إدارة مانشستر سيتي في تأمين خدمات لاعبهم برناردو سيلفا ضد رغبة برشلونة في ضمه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن النادي لن يقبل أقل من 93 مليون يورو كقيمة لترك اللاعب لأي فريق.