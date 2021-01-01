أخبار الانتقالات | صدمة برشلونة وثنائية ملكية في مدريد

أوضح "فابريزيو رومانو" أن لورينزو إنسيني قريب من قبول عرض تورونتو الكندي وترك نابولي حتى في يناير.

ويعرض الفريق الكندي راتباً يقارب 10 مليون يورو في الموسم الواحد، وسيعطي النجم الإيطالي قرابة نفس المبلغ عند التوقيع بحسب التقارير.