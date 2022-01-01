أخبار الانتقالات | عرض إنجليزي لجريزمان وبديل مبابي من برشلونة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، وضع اللاعب سفين بوتمان كهدف رئيسي له في يناير.

وأوضحت أن نيوكاسل مستمر في محادثات مع ليل لضم اللاعب، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه استرليني.