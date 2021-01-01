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أخبار الانتقالات | شكوك ديمبيلي وتدخل زيدان في مستقبل مبابي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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KYLIAN MBAPPE FRANCE FRANKREICH 13112021
Getty

برايثوايت صفقة الشتاء في برشلونة

2021-11-23T09:21:12.243Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لن يقوم بصفقات هجومية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض سيرخيو أجويرو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أوضحت أن النادي سيعتمد على مارتن برايثوايت ويعتبره صفقة شتوية عقب عودته من الإصابة.



مانشستر يونايتد يتحدث مع رودجرز لتولي تدريب الفريق

2021-11-23T09:16:48.965Z

أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد بدأ مفاوضاته بالفعل مع براندن رودجرز المدير الفني الأسبق لليفربول من أجل تولي مسؤوليته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي مستعد لدفع حوالي 10 مليون يورو لليستر سيتي كتعويض عن رحيله.



ريال مدريد يخشى تدخل زيدان لإيقاف صفقة مبابي!

2021-11-23T09:16:04.993Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد يخشى في الوقت الحالي من فشل عملية ضم كيليان مبابي لصفوفه في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن مبابي قد يتراجع عن اتفاقه مع ريال مدريد خلال الأسابيع المقبلة.

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وكيل سانشيز يضغط لنقله لميلان

2021-11-23T09:15:01.990Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن جورج مينديش وكيل اللاعب ريناتو سانشيز يضغط حاليًا من أجل نقله لصفوف ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد مينديش يأمل أن يستطيع ميلان دفع 35 لليل الفرنسي من أجل حسم الصفقة.

شكوك في برشلونة حول مستقبل ديمبيلي

2021-11-23T09:10:48.618Z

أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة أصبح يشك في مدى جدية عثمان ديمبيلي في التجديد لهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن مماطلة وكيل أعماله تثير الشكوك لدى النادي الكتالوني.



لاكازيت يفضل أتلتيكو مدريد على برشلونة

2021-11-23T08:50:22.393Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال يفضل الانضمام لصفوف فريق أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن اللاعب يرى في النادي العاصمي مستقبل أفضل من برشلونة.