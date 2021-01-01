أخبار الانتقالات | شكوك ديمبيلي وتدخل زيدان في مستقبل مبابي

برايثوايت صفقة الشتاء في برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لن يقوم بصفقات هجومية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض سيرخيو أجويرو.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أوضحت أن النادي سيعتمد على مارتن برايثوايت ويعتبره صفقة شتوية عقب عودته من الإصابة.
مانشستر يونايتد يتحدث مع رودجرز لتولي تدريب الفريق
أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد بدأ مفاوضاته بالفعل مع براندن رودجرز المدير الفني الأسبق لليفربول من أجل تولي مسؤوليته.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي مستعد لدفع حوالي 10 مليون يورو لليستر سيتي كتعويض عن رحيله.
ريال مدريد يخشى تدخل زيدان لإيقاف صفقة مبابي!
كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد يخشى في الوقت الحالي من فشل عملية ضم كيليان مبابي لصفوفه في الصيف المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن مبابي قد يتراجع عن اتفاقه مع ريال مدريد خلال الأسابيع المقبلة.المزيد من التفاصيل
وكيل سانشيز يضغط لنقله لميلان
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن جورج مينديش وكيل اللاعب ريناتو سانشيز يضغط حاليًا من أجل نقله لصفوف ميلان.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد مينديش يأمل أن يستطيع ميلان دفع 35 لليل الفرنسي من أجل حسم الصفقة.
شكوك في برشلونة حول مستقبل ديمبيلي
أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة أصبح يشك في مدى جدية عثمان ديمبيلي في التجديد لهم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن مماطلة وكيل أعماله تثير الشكوك لدى النادي الكتالوني.
لاكازيت يفضل أتلتيكو مدريد على برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال يفضل الانضمام لصفوف فريق أتلتيكو مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن اللاعب يرى في النادي العاصمي مستقبل أفضل من برشلونة.