مدونة حية

أخبار الانتقالات | سيميوني يطلب ضم رونالدو، وبرشلونة يحل أزمته الدفاعية!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 15 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Marcos Llorente Cristiano Ronaldo Atletico Madrid Manchester United Champions League
Getty

روما يخطط لضم أسينسيو

2022-08-15T20:23:30.606Z

ذكرت CalcioMercatoWeb أن روما يدرس التعاقد مع ماركو أسينسيو

ولن يتحرك الذئاب لضم لاعب ريال مدريد سوى في حال مغادرة زانيولا لتشيلسي أو توتنهام

برشلونة يعلن رحيل كويادو

2022-08-15T20:22:12.311Z

مانشستر سيتي يحدد سعر سيلفا

2022-08-15T20:19:39.107Z

حدد مانشستر سيتي سعر بيع بيرناردو سيلفا في الصيف الجاري.

وبحسب ذا أثليتك فإن سعر اللاعب لن يقل عن 100 مليون يورو.

برشلونة يتجه للتعاقد مع ظهير أيمن

2022-08-15T20:15:17.771Z

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يرغب في ضم ظهير أيمن قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أنّ هذا المركز يشكل أزمة لتشافي هيرنانديز والاسم الأقرب للقدوم هو توماس مونييه من بوروسيا دورتموند.

دييجو سيميوني يطلب التعاقد مع رونالدو

2022-08-15T20:09:33.427Z

كشف الصحفي جوليام بالاج أنّ دييجو سيميوني يرغب في ضم كريستيانو رونالدو ليساعد أتلتيكو مدريد على القيام بدور لويس سواريز في الموسمين الماضيين.

إيكاردي مطلوب في مانشستر يونايتد

2022-08-15T20:07:07.165Z

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد يفاوض ماورو إيكادري لحل أزمته الهجومية.

إيكاردي ليس الوحيد المطلوب بل يتواجد أيضًا راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول