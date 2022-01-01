أخبار الانتقالات | سيتي يرفض 85 مليوناً وميليك إلى يوفنتوس

أوضحت "سبورت1" أن يوشوا زيركسي، مهاجم بايرن الشاب على أعتاب الانتقال إلى بولونيا مقابل 8 مليون يورو.

وكان اللاعب قريباً من شتوتجارت أو العودة لأندرلخت، ولكن توصل لاتفاق مع النادي الإيطالي بحسب التقرير، والذي وافق بدوره على حصول بايرن على نسبة من إعادة بيعه مستقبلاً.