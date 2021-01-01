مدونة حية

أخبار الانتقالات | سولشاير يستنجد برونالدو وصراع بين بايرن وريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
OLE GUNNAR SOLSKJAER MANCHESTER UNITED
Getty Images

بروزوفيتش يرحب بالبقاء في إنتر

2021-11-19T08:03:24.262Z

نشر فابريزيو بياسين، الصحفي الإيطالي، حواراً بينه وبين لاعب إنتر مارسيلو بروزوفيتش أكد فيه الأخير رغبته بالتجديد والبقاء في إنتر.

وبدأت المفاوضات بشكل رسمي بين إنتر ولاعبه الكرواتي الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم، والذي تم ربطه بنيوكاسل، توتنهام، وباريس سان جيرمان مؤخراً.

ألفاريز قد يغادر ريفر بليت في يناير

2021-11-19T08:03:22.878Z

أوضحت "ماركا" أن جوليان ألفاريز المطلوب بقوة في أندية عدة بأوروبا قد يترك ريفر بليت في يناير.

وأشار التقرير إلى أن النادي الأرجنتيني سيقبل العروض التي تتجاوز 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي بعقد المهاجم الشاب.

سولشاير يستعين برونالدو لإنقاذ نفسه

2021-11-19T08:03:21.855Z

كشفت "ديلي ميل" عن أن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، اجتمع مع مجموعة من كبار لاعبيه، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، الخميس في كارينجتون، مقر تدريبات الفريق.

ودار الاجتماع بخصوص مستقبل المدرب والفريق، وطلب من الحاضرين مساعدته على إنقاذ الموسم، والبقاء في منصبه بعد تدهور النتائج مؤخراً.

مرشحان جديدان لتدعيم هجوم تشافي

2021-11-19T08:03:20.958Z

التفاصيل هنا

تشيلسي يستهدف جافي

2021-11-19T08:03:19.467Z

اقرأ هنا

بايرن يطارد ريال مدريد في سباق روديجر

2021-11-19T08:03:16.909Z

أوضحت "ماركا" أن بايرن ميونخ أصبح هو أشرس منافسي ريال مدريد على خدمات أنطونيو روديجر.

ولم يجدد المدافع الألماني عقده مع تشيلسي، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم، مما يفتح الباب لرحيله مجاناً.

وأكد التقرير أن الملكي لن يتحرك إلا في يناير المقبل عندما يحق له التفاوض مع اللاعب.