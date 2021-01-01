أخبار الانتقالات | سولشاير يستنجد برونالدو وصراع بين بايرن وريال مدريد

نشر فابريزيو بياسين، الصحفي الإيطالي، حواراً بينه وبين لاعب إنتر مارسيلو بروزوفيتش أكد فيه الأخير رغبته بالتجديد والبقاء في إنتر.

وبدأت المفاوضات بشكل رسمي بين إنتر ولاعبه الكرواتي الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم، والذي تم ربطه بنيوكاسل، توتنهام، وباريس سان جيرمان مؤخراً.