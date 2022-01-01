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أخبار الانتقالات | سواريز يجتمع قريبًا مع ميسي، وآرسنال يتفوق على برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 3 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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MESSI SUAREZ BARCELONA LEGANES LALIGA
GETTY IMAGES

برشلونة ينفي محاولة ضم موراتا

2022-01-03T18:43:10.126Z

نفى ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، إمكانية ضم ألفارو موراتا في يناير.

وأكدت في تصريحات صحفية أنّه منح تشافي هيرنانديز هدية بالتعاقد مع فيران توريس.

تأجيل حسم مستقبل بول بوجبا مع مانشستر يونايتد

2022-01-03T18:43:07.419Z

أكدت سكاي سبورت أنّ مانشستر يونايتد لم يحسم مستقبل بول بوجبا بعد ولم يقرر تركه يرحل بالمجان أم تمديد تعاقده.

وأوضحت أنّ القرار النهائي سوف يُحسم في الصيف المقبل.

برشلونة يخسر سباق المهاجم لصالح آرسنال

2022-01-03T18:41:11.189Z

فرصة ضائعة

أكدت تقارير صحفية اقتراب آرسنال من إتمام التعاقد مع ألكساندر إيساك خلال الفترة المقبلة رغم اهتمام برشلونة به.

وأشارت التقارير إلى أنّ المهاجم السويدي سوف يخلف أوباميانج في صفوف المدفعجية.

Isak Real Sociedad
Getty

ميلان يطارد ريناتو سانشيس

2022-01-03T18:39:13.825Z

بحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ ميلان يرغب في ضم ريناتو سانشيس من صفوف ليل ودخل في مفاوضات متقدمة.

ويهدف الروسونيري لجلب اللاعب لخلافة رحيل فرانك كيسييه المحتمل.

Renato Sanches Portugal
Getty

سواريز يجتمع مع ميسي قريبًا

2022-01-03T18:37:29.877Z

الثنائي المرعب

كشفت تقارير صحفية أنّ لويس سواريز يرغب في الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم على أن يرحل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وأوضحت التقارير أنّ ميسي قد يرحل إلى ميامي في صيف 2023 عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.