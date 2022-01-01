أخبار الانتقالات | تجديد مبابي ومحاولة برشلونة مع ماني

"مفاوضات تجديد عقد مبابي متوفية على كافة المستويات"
كشف جيروم روثين نجم باريس سان جيرمان السابق أن عملية تجديد عقد كيليان مبابي لصالح الفريق الفرنسي في الوقت الحالي متوقفة تمامًا.
جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات أدلى بها خلال البرنامج الخاص به عبر "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها أن حديث مبابي صادق بالرغم من ذلك.
وقال روثين: "علينا أن نصدق مبابي، لكن في الوقت نفسه يجب أن نعرف أن عملية التجديد لباريس سان جيرمان متوفية تمامًا".
برشلونة حاول ضم ماني
"مفاوضات تجديد عقد مبابي متوفية على كافة المستويات"
نجم باريس سان جيرمان لم يكن أقرب لريال مدريد من الوقت الحالي بالرغم من نفيه!
كشف جيروم روثين نجم باريس سان جيرمان السابق أن عملية تجديد عقد كيليان مبابي لصالح الفريق الفرنسي في الوقت الحالي متوقفة تمامًا.
جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات أدلى بها خلال البرنامج الخاص به عبر "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها أن حديث مبابي صادق بالرغم من ذلك.
وكان مبابي قد خرج في تصريحات صحفية قبل ساعات، ونفى خلالها أن يكون في مفاوضات مع ريال مدريد، وقال: "لم أتخذ قراري بشأن مستقبلي بعد".
وقال روثين: "علينا أن نصدق مبابي، لكن في الوقت نفسه يجب أن نعرف أن عملية التجديد لباريس سان جيرمان متوفية تمامًا".
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حاول الحصول على خدمات ساديو ماني من صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أن مطالبات ليفربول المالية تركت النادي الكتالوني مصدومًا.
فضيحة أوفرمارس تقرب تين هاج من مانشستر يونايتد!
كشفت تقارير صحفية هولندية أن إريك تين هاج المدير الفني لأياكس سيرحل عن تدريب الفريق بحلول الصيف القادم عقب أزمة مارك أوفرمارس الأخيرة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليجراف"، والتي أكدت أن تلك الخطوة قد تقربه من مانشستر يونايتد قليلًا.
برشلونة يقدم عرضًا لا يرفض لبروزوفيتش!
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة تقدم بعرضه الأول للنجم مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر الإيطالي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ريبوبليكا"، فالعرض ضخم للغاية على الجانب المادي وسيكون من الصعب أن يرفضه نجم النيراتزوري.
هدف آرسنال يقرر البقاء في ألمانيا!
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن هدف نادي آرسنال في سوق الانتقالات كريستوفر نكونو لا يريد مغادرة ناديه في الوقت الحالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن آرسنال قد يبحث عن بدلاء في الفترة المقبلة.
حان وقت الثأر .. ليفربول يريد خطف موهبة برشلونة بالشرط الجزائي!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ليفربول يريد ضم النجم الشاب جافي من صفوف برشلونة في أقرب وقت ممكن.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لن يستطيع أن يرفض العملية حيث ستتم عن طريق تفعيل الشرط الجزائي.