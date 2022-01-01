أخبار الانتقالات | زيدان يطلب رونالدو في باريس سان جيرمان

ذكرت "ميرور" أن أولى طلبات زين الدين زيدان من أجل الموافقة على تدريب باريس سان جيرمان هي ضم كريستيانو رونالدو.

ودارت أحاديث في الصحف الإنجليزية مؤخراً أن رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد الصيف المقبل في حال لم يعجبه المدرب الجديد للفريق.