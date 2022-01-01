أخبار الانتقالات | زياش يقترب من أياكس وليفربول خلف بن ناصر

أوضح أنتوني أنه لا يضم الاستمرار مع أياكس خلال الصيف الجاري، وذلك في حوار مع "تيليجراف" الهولندية.

النجم المرتبط بعرض من مانشستر يونايتد ذكر أنه سعيد في هولندا، ولكن رفض التأكيد أنه بنهاية الانتقالات سيكون حاضراً مع الفريق.