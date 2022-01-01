أخبار الانتقالات | زياش يقترب من أياكس وليفربول خلف بن ناصر

كافاني يقترب من فياريال
ذكر "نيكولو شيرا" أن إدينسون كافاني توصل لاتفاق شخصي للانضام لصفوف فياريال، والذي بدوره ينتظر تأهله رسمياً لدوري المؤتمر لحسم الصفقة.
وقال شيرا إن نيس يحاول خطف الصفقة من النادي الإسباني، ومتمسك بالأمل الضئيل لإقناع مهاجم بي إس جي السابق.
فاردي يجدد مع ليستر
أعلن ليستر سيتي عن تمديد عقد نجمه وهدافي جيمي فاردي حتى 2024.
تمديد عقد الدولي الإنجليزي يكتب نهاية الشائعات التي ربطته بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد مؤخراً.
بيبي قريب من نيس
علمت مصادر "جول" أن نيكولاس بيبي في طريقه لمغادرة آرسنال باتجاه نيس الفرنسي.
وستكون الصفقة في صورة الإعارة مع وجود أحقية الشراء لنيس بنهاية الموسم الجاري.
جاكبو بديل أنتوني في مانشستر
أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود خطة من مانشستر يونايتد لدعم مركز الجناح الأيمن خلال الميركاتو الحالي.
وسيحاول يونايتد ضم الهدف الرئيسي أنتوني من أياكس بحسب التقرير، ولكن إذا فشل سيتحرك لضم كودي جاكبو من بي إس في إيندهوفن.
أياكس يقترب من زياش
أفاد "90min" بوجود مفاوضات مكثفة بين أياكس وحكيم زياش لإعادة النجم المغربي لصفوفه من جديد.
وأكدت عدة مصادر إنجليزية وهولندية الخبر، وأن اللاعب قد يعود من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.
إنتر يسحب شكرينيار من السوق
أكدت "سكاي" أن إنتر قرر سحب ميلان شكرينيار من سوق الانتقالات ورفض آخر عروض بي إس جي لضم اللاعب.
وأضاف التقرير أن إنتر سيعمل على تمديد عقد مدافعه، بالإضافة لمحاولة ضم فرانشيسكو أتشيربي من لاتسيو على سبيل الإعارة.
أنتوني يفتح باب الرحيل عن أياكس
أوضح أنتوني أنه لا يضم الاستمرار مع أياكس خلال الصيف الجاري، وذلك في حوار مع "تيليجراف" الهولندية.
النجم المرتبط بعرض من مانشستر يونايتد ذكر أنه سعيد في هولندا، ولكن رفض التأكيد أنه بنهاية الانتقالات سيكون حاضراً مع الفريق.
بن ناصر يرفض عرض ميلان
ذكرت "كورييري" أن إسماعيل بن ناصر قد رفض عرض ميلان من أجل تمديد عقده بسبب الراتب المنخفض المعروض.
وقال التقرير إن ليفربول يراقب موقف النجم الجزائري وقد يتحرك لضمه إذا باءت المفاوضات بالفشل بين الطرفين للتمديد.