أخبار الانتقالات | ريال يضرب مخططات باريس بخصوص شكرينيار

دي زيربي يقترب من برايتون
أصبح روبرتو دي زيربي الأقرب لتدريب برايتون خلفاً لجراهام بوتر بحسب "جيانلوكا دي مارزيو".
وقال الصحفي الإيطالي إن حظوظ مواطنه لتولي المنصب زادت في ظل تمسك بودو جليمت بمدربه كيتل كنوتسن.
إيفرتون يجدد مع جوردون
قال "إكريم كونور" إن إيفرتون سيسعى لتمديد عقد نجمه أنتوني جوردون بعد أن حاول تشيلسي ضمه الصيف الماضي.
وسيغري التوفيز اللاعب الشاب بعقد سيرتفع فيه راتبه لقرابة ستة أضعاف عقده الحالي بحسب الصحفي التركي.
ميلان يستهدف نجم سالزبورج
قال "كالتشيو ميركاتو" إن ميلان يتابع نجم سالزبورج نوح أوكنفور وقد يتحرك لضمه الصيف القادم.
ويقدر ثمن السويسري في حدود 35 مليون يورو بحسب التقرير، وبزغ في الموسم الحالي مع ناديه، وسجل مؤخراً بدوري الأبطال ضد تشيلسي.
ريال يسعى خلف شكرينيار
كشف "إكريم كونور" أن ريال مدريد قد يتحرك في يناير من أجل ضم ميلان شكرينيار، نجم إنتر.
السلوفاكي لم يجدد عقده المنتهي في يونيو المقبل بعد، وحاول باريس سان جيرمان ضمه الصيف الماضي.
وبحسب الصحف الإيطالية، سيعمل إنتر على تمديد عقد مدافعه، بينما سيحاول بي إس جي التحرك من جديد لضمه في يناير.