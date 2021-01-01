أخبار الانتقالات | ريال يختار خليفة بنزيما ودي ليخت إلى برشلونة؟

سافيتش ينفي رحيله
رد نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على التقارير التي ذكرت بأنه سيغادر من قبل "إل ماسيجيرو".
ونقل "فابريزيو رومانو" عن الصربي قوله: "سمعت العديد من الشائعات مؤخراً عن رحيل ومشاكل، أنا تركيزي فقط على الفوز مع لاتسيو".
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برشلونة يتحرك لدي ليخت
أوضحت "موندو" أن في حال تخلص برشلونة من فيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي وبقية اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات، قد يتحرك لضم ماتايس دي ليخت من يوفنتوس.
وكان وكيل المدافع الهولندي مينو رايولا ذكر أن اللاعب قد يرحل بالفعل ويخوض تجربة جديدة، وهو ما علق عليه المدير الرياضي ليوفنتوس الثلاثاء مع "DAZN" بشكل غير مباشر بقوله إن هناك لاعبين مرتبطين بالوكيل أكثر من ناديهم.
بايرن يفكر في ديست مجدداً
عاد بايرن ميونخ للارتباط بظهير برشلونة سيرجينيو ديست بعد أن كان مرشحاً لضمه قبل انضمامه للبلوجرانا.
وقال "جيرارد مورينو" إن اللاعب على وشك المغادرة ويملك اتفاقاً بالفعل مع البافاري، ولكن لم يحسم الأخير الصيغة النهائية للصفقة.
ريال يختار خليفة بنزيما
ذكرت "ماركا" أن ريال مدريد مهتم بضم جوناثان ديفيد، مهاجم ليل، لدعم خط هجومه.
وكيل اللاعب أكد أن الموسم الحالي هو الأخير للكندي مع الفريق الفرنسي، مما دفع الصحافة لربطه بعدة فرق منها ريال مدريد.
الكندي الشاب سجل حتى الآن 12 هدفاً بالدوري، وقد يكون معوض مستقبلي للنجم كريم بنزيما الذي بلغ الرابعة والثلاثين من العمر.