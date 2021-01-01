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أخبار الانتقالات | ريال يختار خليفة بنزيما ودي ليخت إلى برشلونة؟

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Karim Benzema con vendaje en su mano
Imagen: Getty

سافيتش ينفي رحيله

2021-12-23T07:30:57.560Z

رد نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على التقارير التي ذكرت بأنه سيغادر من قبل "إل ماسيجيرو".

ونقل "فابريزيو رومانو" عن الصربي قوله: "سمعت العديد من الشائعات مؤخراً عن رحيل ومشاكل، أنا تركيزي فقط على الفوز مع لاتسيو".

حسم مصير بوجبا

2021-12-23T07:26:16.805Z

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برشلونة يتحرك لدي ليخت

2021-12-23T07:26:16.078Z

أوضحت "موندو" أن في حال تخلص برشلونة من فيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي وبقية اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات، قد يتحرك لضم ماتايس دي ليخت من يوفنتوس.

وكان وكيل المدافع الهولندي مينو رايولا ذكر أن اللاعب قد يرحل بالفعل ويخوض تجربة جديدة، وهو ما علق عليه المدير الرياضي ليوفنتوس الثلاثاء مع "DAZN" بشكل غير مباشر بقوله إن هناك لاعبين مرتبطين بالوكيل أكثر من ناديهم.

بايرن يفكر في ديست مجدداً

2021-12-23T07:26:14.990Z

عاد بايرن ميونخ للارتباط بظهير برشلونة سيرجينيو ديست بعد أن كان مرشحاً لضمه قبل انضمامه للبلوجرانا.

وقال "جيرارد مورينو" إن اللاعب على وشك المغادرة ويملك اتفاقاً بالفعل مع البافاري، ولكن لم يحسم الأخير الصيغة النهائية للصفقة.

ريال يختار خليفة بنزيما

2021-12-23T07:24:08.066Z

ذكرت "ماركا" أن ريال مدريد مهتم بضم جوناثان ديفيد، مهاجم ليل، لدعم خط هجومه.

وكيل اللاعب أكد أن الموسم الحالي هو الأخير للكندي مع الفريق الفرنسي، مما دفع الصحافة لربطه بعدة فرق منها ريال مدريد.

الكندي الشاب سجل حتى الآن 12 هدفاً بالدوري، وقد يكون معوض مستقبلي للنجم كريم بنزيما الذي بلغ الرابعة والثلاثين من العمر.