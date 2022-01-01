أخبار الانتقالات | ريال يحدد سعر أسينسيو وصفقة جديدة في ليفربول

بحسب "فابريزيو رومانو" أتم ليفربول التعاقد مع لاعب فولهام الشاب فابيو كارفاليو المرتبط به منذ يناير الماضي، ولكن لن يتم الإعلان عن الصفقة الآن احتراماً لفولهام.

وفي سياق منفصل، أوضحت "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول قريب من التعاقد أيضاً مع لاعب سيلتيك الشاب بن دوك، والذي سينضم حتى 2025.