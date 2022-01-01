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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يفاضل بين بيلوتي وجيرو وكافاني وبايرن يخطف موهبة برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Belotti Cavani Suarez
Getty

رسمياً | أتلتيكو يضم مولينا

2022-07-28T10:09:06.190Z

أعلن أتلتيكو مدريد رسمياً عن التعاقد مع ناهويل مولينا قادماً من صفوف أودينيزي، ووقع الظهير الدولي الأرجنتيني عقداً لخمسة مواسم مع الروخيبلانكوس.

النصر يجدد عقدي مادو وآل فتيل

2022-07-28T07:50:02.176Z

تفاصيل عقد سواريز

2022-07-28T07:32:17.625Z

بحسب "بي بي سي"، سيوقع لويس سواريز عقداً مع ناسيونال بشكل مبدئي حتى كأس العالم 2022 المقبلة.

وأعلن النجم السابق لأياكس وبرشلونة انتقاله لصفوف الفريق الأوروجوياني في رسالة مصورة قبل يومين.

بايرن يخطف موهبة برشلونة

2022-07-28T07:30:49.493Z

أعلن آدم أنزو، مدافع برشلونة الشاب، رحيله عن صفوف البلوجرانا برسالة وداعية عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

اللاعب انضم لصفوف بايرن ميونخ بصفة رسمية وأمضى عقداً حتى 2025.

أياكس يرفع طلباته لبيع أنتوني

2022-07-28T07:29:21.544Z

ذكرت "ديلي ميل" أن أياكس أصبح يطالب بمائة مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه البرازيلي أنتوني.

الجناح الشاب مطلوب في مانشستر يونايتد، وقيل إن الأخير عرض بالفعل 60 مليوناً ولكن أياكس رفض العرض.

ريال مدريد يبحث عن مهاجم

2022-07-28T07:27:10.286Z

قالت "فيكاخيس" إن ريال مدريد حدد أربعة لاعبين لضم أحدهم من أجل تدعيم مركز رأس الحربة.

وضمت القائمة إدين دجيكو، مهاجم إنتر، وأوليفييه جيرو من ميلان، بالإضافة للثنائي الحر إدينسون كافاني وأندريا بيلوتي.

سيتي يحدد بديل برناردو سيلفا

2022-07-28T07:25:35.840Z

قالت "ليكيب" إن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف ليون.

وسبق وارتبط باكيتا بآرسنال هذا الصيف، وقالت الصحيفة الفرنسية إن سيتي سيتحرك لضمه فقط إذا رحل برناردو سيلفا عن صفوفه.

فالنسيا مهتم بميلو

2022-07-28T07:24:13.040Z

قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن هناك مفاوضات بين فالنسيا ويوفنتوس بخصوص أرتور ميلو، لاعب الفريق الإيطالي.

ولا يدخل متوسط الميدان البرازيلي في الحسابات بناديه، وبحسب التقرير، يعرض فالنسيا الإعارة مع أحقية الشراء ودفع جزء من راتبه.

يوفنتوس يبحث عن بديل بوجبا

2022-07-28T07:23:02.276Z

بعد الأنباء عن إمكانية ابتعاد بول بوجبا حتى 2023 بسبب الإصابة والخضوع للجراحة، أصبح يوفنتوس مجبراً على البحث على بديل بحسب "كورييري".

وسيعود الفريق الإيطالي للمفاوضات مع باريس سان جيرمان بخصوص لياندرو باريديس بحسب التقرير، ولكن الفريق الفرنسي يطلب 20 مليون يورو على الأقل للتفريط في متوسط ميدانه.