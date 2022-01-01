أخبار الانتقالات | ريال مدريد يفاضل بين بيلوتي وجيرو وكافاني وبايرن يخطف موهبة برشلونة

رسمياً | أتلتيكو يضم مولينا
أعلن أتلتيكو مدريد رسمياً عن التعاقد مع ناهويل مولينا قادماً من صفوف أودينيزي، ووقع الظهير الدولي الأرجنتيني عقداً لخمسة مواسم مع الروخيبلانكوس.
🔴⚪ #BienvenidoMolina— Atlético de Madrid (@Atleti) July 28, 2022
🤝 Acuerdo con el Udinese para el traspaso de Nahuel Molina; el defensa argentino firma por 5 temporadas.
¡Bienvenido a la familia atlética! ❤️🤍
🔗 https://t.co/EN3IUiDY7c pic.twitter.com/zHC41ocWMj
النصر يجدد عقدي مادو وآل فتيل
جددت إدارة نادي #النصر عقد اللاعب محمد آل فتيل حتى عام 2025— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 27, 2022
متمنين له التوفيق مع ناديه #العالمي 🙏💛 pic.twitter.com/qYkEGfCVKh
جددت إدارة نادي #النصر عقد اللاعب الدولي عبدالله مادو حتى عام 2025— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 27, 2022
متمنين له التوفيق مع ناديه #العالمي 🙏💛 pic.twitter.com/huCwSVhsaP
تفاصيل عقد سواريز
بحسب "بي بي سي"، سيوقع لويس سواريز عقداً مع ناسيونال بشكل مبدئي حتى كأس العالم 2022 المقبلة.
وأعلن النجم السابق لأياكس وبرشلونة انتقاله لصفوف الفريق الأوروجوياني في رسالة مصورة قبل يومين.
بايرن يخطف موهبة برشلونة
أعلن آدم أنزو، مدافع برشلونة الشاب، رحيله عن صفوف البلوجرانا برسالة وداعية عبر وسائل التواصل الاجتماعية.
اللاعب انضم لصفوف بايرن ميونخ بصفة رسمية وأمضى عقداً حتى 2025.
𝗦𝗲𝗿𝘃𝘂𝘀, 𝗔𝗱𝗮𝗺! 🇪🇸— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 28, 2022
Der #FCBayern hat den spanischen Juniorennationalspieler Adam #Aznou vom FC Barcelona verpflichtet. Beim FCB hat der 16-jährige linke Außenbahnspieler einen langfristigen Vertrag unterschrieben. ✍️✅
👉 https://t.co/L5JiWqST34#MiaSanMia pic.twitter.com/fVKgnuYlIT
أياكس يرفع طلباته لبيع أنتوني
ذكرت "ديلي ميل" أن أياكس أصبح يطالب بمائة مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه البرازيلي أنتوني.
الجناح الشاب مطلوب في مانشستر يونايتد، وقيل إن الأخير عرض بالفعل 60 مليوناً ولكن أياكس رفض العرض.
ريال مدريد يبحث عن مهاجم
قالت "فيكاخيس" إن ريال مدريد حدد أربعة لاعبين لضم أحدهم من أجل تدعيم مركز رأس الحربة.
وضمت القائمة إدين دجيكو، مهاجم إنتر، وأوليفييه جيرو من ميلان، بالإضافة للثنائي الحر إدينسون كافاني وأندريا بيلوتي.
سيتي يحدد بديل برناردو سيلفا
قالت "ليكيب" إن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف ليون.
وسبق وارتبط باكيتا بآرسنال هذا الصيف، وقالت الصحيفة الفرنسية إن سيتي سيتحرك لضمه فقط إذا رحل برناردو سيلفا عن صفوفه.
فالنسيا مهتم بميلو
قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن هناك مفاوضات بين فالنسيا ويوفنتوس بخصوص أرتور ميلو، لاعب الفريق الإيطالي.
ولا يدخل متوسط الميدان البرازيلي في الحسابات بناديه، وبحسب التقرير، يعرض فالنسيا الإعارة مع أحقية الشراء ودفع جزء من راتبه.
يوفنتوس يبحث عن بديل بوجبا
بعد الأنباء عن إمكانية ابتعاد بول بوجبا حتى 2023 بسبب الإصابة والخضوع للجراحة، أصبح يوفنتوس مجبراً على البحث على بديل بحسب "كورييري".
وسيعود الفريق الإيطالي للمفاوضات مع باريس سان جيرمان بخصوص لياندرو باريديس بحسب التقرير، ولكن الفريق الفرنسي يطلب 20 مليون يورو على الأقل للتفريط في متوسط ميدانه.