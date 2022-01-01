أخبار الانتقالات | ريال مدريد يفاضل بين بيلوتي وجيرو وكافاني وبايرن يخطف موهبة برشلونة

قالت "فيكاخيس" إن ريال مدريد حدد أربعة لاعبين لضم أحدهم من أجل تدعيم مركز رأس الحربة.

وضمت القائمة إدين دجيكو، مهاجم إنتر، وأوليفييه جيرو من ميلان، بالإضافة للثنائي الحر إدينسون كافاني وأندريا بيلوتي.