أخبار الانتقالات | ريال مدريد يختار خليفة كاسيميرو وهازارد يعود للندن

ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان سيعقد اجتماعاً مع ساسوولو عقب التوقف الدولي لمناقشة وضعية مهاجم الثاني جيانلوكا سكاماكا.

اللاعب قريب من تمديد عقده مع النيروفيردي حتى 2026، ولكن يتوقع أن يكون محط صراع في يناير بين قطبي ميلانو.