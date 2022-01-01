أخبار الانتقالات | ريال مدريد مهتم بضم فيرنر وتشيلسي يحاول مع نجمي إنتر

بورتو يتحرك نحو تيليس
ذكر "إكريم كونور" أن بورتو مهتم بمدافعه السابق أليكس تيليس، لاعب مانشستر يونايتد.
وقال الصحفي إن النادي البرتغالي يبحث فكرة انضمام الظهير الأيسر هذا الصيف بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.
بولونيا يعلن انتقال تياتي إلى رين
أعلن بولونيا عن انتقال مدافعه البلجيكي أرثر تياتي بصفة نهائية إلى رين.
Arthur Theate ceduto allo Stade Rennais a titolo definitivo #ForzaBFC #WeAreOne— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 29, 2022
لازارو يرحل عن إنتر
ذكرت "سكاي" أن إنتر وتورينو قد توصلا لاتفاق من أجل انتقال فالنتينو لازارو لصفوف الأخير.
وسيكون الانتقال بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 7 مليون يورو، وسيتشارك الناديان في دفع راتب اللاعب.
كوكوريلا يضغط للانتقال لسيتي
أوضح "فابريزيو رومانو" أن مارك كوكوريلا يضغط بشكل شخصي على ناديه برايتون من أجل الموافقة على انتقاله نحو مانشستر سيتي.
وذكر التقرير أن وكلاء اللاعب سيجتمعون مع ناديه برايتون من أجل الوصول لصيغة اتفاق عقب رفض النادي عرض سيتي الأول.
دي كاتلار يقترب من ميلان
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن المسافة بين ميلان وبروج قد تقلصت فيما يخص المفاوضات لضم شارل دي كاتلار.
ورفع ميلان عرضه لقرابة 32 مليون يورو، وقد يصل للمبلغ المطلوب من النادي البلجيكي، 35 مليوناً، عبر الحوافز.
تشيلسي يستهدف ثنائي إنتر
أفادت "إيفننج ستاندارد" بوجود اهتمام من تشيلسي بضم ثنائي إنتر الدفاعي دينزل دومفريس وميلان شكرينيار لتعويض الفشل بضم جول كوندي، وإمكانية رحيل سيزار أثبيليكويتا نحو برشلونة.
وفي سياق متصل، قالت "لاجازيتا" إن شكرينيار في مفاوضات مع إنتر لمد عقده عقب تراجع بي إس جي عن ضم السلوفاكي.
ريال مهتم بفيرنر
ذكرت "ديفينسا سنترال" أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع تيمو فيرنر من صفوف تشيلسي ليساند كريم بنزيما بالهجوم.
وقال التقرير إن آرسنال وكذلك يوفنتوس في السباق للتعاقد مع الدولي الألماني خلال الميركاتو الصيفي.