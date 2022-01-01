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أخبار الانتقالات | جيسوس مطلوب في مدريد ويوفنتوس يتحرك نحو سيميوني

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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GABRIEL JESUS MANCHESTER CITY CHAMPIONS LEAGUE 04052022
Getty Images

عرض جيسوس على ريال مدريد

2022-06-06T07:31:11.771Z

أكدت "كادينا سير" على أن نجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس قد تم عرضه على ريال مدريد وأتلتيكو.

اللاعب المطلوب في آرسنال يحظى بإعجاب من مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، مما يجعله مرشحاً جيداً لتعزيز هجوم الملكي.

مانشستر يراقب دومفريس

2022-06-06T07:29:30.624Z

قال "نيكولا شيرا" إن مانشستر يونايتد يبحث عن ظهير أيمن جديد في ظل رغبته بالتخلص من آرون وان بيساكا هذا الصيف.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن مدرب الفريق إريك تين هاج معجب بدينزل دومفريس، مواطنه الذي يلعب في صفوف إنتر.

صراع بين الأهلي وسوسييداد على تيلو

2022-06-06T07:28:45.349Z

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ليفربول يرفض عرض ماني الأول من بايرن

2022-06-06T07:26:47.593Z

أكد "بول جويس" على وجود عرض رسمي أول من بايرن ميونخ لضم ساديو ماني من صفوف ليفربول، والذي رفضه الأخير.

العرض بحسب التقرير كان 24 مليون يورو، بالإضافة لحوافز، ولكن ليفربول لن يدخل مفاوضات إلا مع وصول عرض يتخطى 30 مليوناً.

مونزا يقترب من نجم إنتر

2022-06-06T07:25:52.595Z

ذكر "نيكولا شيرا" أن مونزا في مفاوضات متقدمة مع إنتر من أجل ضم ستيفانو سينسي.

الفريق الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي سيدفع بحسب التقرير 15 مليون يورو لضم الدولي الإيطالي.

النصر يحدد سعر أبو بكر

2022-06-06T07:24:17.846Z

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سيميوني مطلوب في يوفنتوس

2022-06-06T07:22:04.609Z

أوضحت "توتو ميركاتو وب" أن يوفنتوس قد يضم جيوفاني سيميونيو هذا الصيف لتعزيز هجومه.

مهاجم فيرونا مطلوب في يوفنتوس ليلعب دور البديل للنجم دوشان فلاهوفيتش في ظل رحيل باولو ديبالا وألفارو موراتا.

رابيو إلى باريس من جديد؟

2022-06-06T07:20:25.659Z

فجرت "كورييري" مفاجأة بخصوص مستقبل أدريين رابيو، إذ قالت إن والدته ووكيلته تواصلت مع باريس سان جيرمان، ناديه القديم.

اللاعب عقده مع يوفنتوس مستمر حتى 2023، ويحظى باهتمام أيضاً في إنجلترا من مانشستر يونايتد ونيوكاسل بحسب التقرير.