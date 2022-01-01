مدونة حية

أخبار الانتقالات | رونالدو يقترب من مارسيليا وكوندي يهرب من تشيلسي!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Cristiano Ronaldo Olympique de Marseille
GettyImage

ليفربول ينافس مانشستر يونايتد على نجم أياكس

2022-07-19T21:40:59.428Z

ذكرت Football Insider أن ليفربول تواصل مع إدارة أياكس بشأن التعاقد مع أنتوني.

وأوضحت أنّ مانشستر يونايتد لا يزال الأقرب للتعاقد مع اللاعب مقابل 65 مليون إسترليني.

إشبيلية يرفض عرض تشيلسي لضم كوندي

2022-07-19T21:39:06.405Z

علم جول أن نادي تشيلسي عرض على إشبيلية التعاقد مع كوندي مقابل 55 مليون يورو.

ورفض النادي الأندلسي العرض مطالبًا بزيادته ليصل إلى 65 مليون يورو.

ديباي يعقد الانتقال إلى توتنهام

2022-07-19T07:28:26.722Z

أكدت تقارير صحفية أن الهولندي ممفيس ديباي لا ينوي العودة إلى الدوري الإنجليزي قريبًا في ظل ربطه بنادي توتنهام.

يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني مستعد لتركه يرحل مقابل أي عرض يأتي بقيمة 20 مليون يورو.

ميلان مهتم ببيانيتش

2022-07-19T07:27:46.189Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من نادي ميلان في الحصول على ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، نقلًا عن الإعلام الإيطالي، مؤكدة أن الصفقة ستكون في صورة إعارة لو تمت.

خاص | هنا الأرقام والتفاصيل .. آرسنال يتوصل لاتفاق مع السيتي حول زينتشينكو

2022-07-19T07:16:49.923Z

التفاصيل

لماذا تجاهل اهتمام ريال مدريد وجدد عقده مع ليفربول؟ جوميز يُجيب

2022-07-19T07:16:00.695Z

التفاصيل

برشلونة لا يتوقف ولا يكتفي .. النادي بصدد تفعيل الرافعة الثالثة

2022-07-19T07:15:28.400Z

التفاصيل

رسميًا | مقدمة لرحيل أليوسكي؟ .. الأهلي يتعاقد مع ظهير أيسر جديد

2022-07-19T07:15:04.867Z

التفاصيل

الخيانة تقترب .. رونالدو يرحب بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد

2022-07-19T07:14:28.708Z

التفاصيل