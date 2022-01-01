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أخبار الانتقالات | رونالدو يطلب اللعب بجوار ميسي، وديبالا يستعد لخيانة يوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Lionel Messi Cristiano Ronaldo PSG Gfx
Goal/SPOX

لويس سواريز قد يبقى في الدوري الإسباني

2022-03-07T21:13:05.077Z

بحسب "ماركا" فإنّ لويس سواريز سوف يغادر أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل ولكن لن يترك الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة أنّ العديد من الأندية الإسبانية ترغب في ضمه أهمهم إشبيلية.

هذا بجانب إنتر وأياكس وعدد من الأندية البرازيلية.

ديبالا لن يوقع على عقد جديد مع يوفنتوس

2022-03-07T21:02:24.190Z

بحسب tyc الأرجنتينية فإنّ باولو ديبالا لن يوقع على عقد جديد مع يوفنتوس.

وسوف يجتمع اللاعب في الأيام المقبلة مع ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، لأجل المفاوضات.

رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

2022-03-07T21:00:49.519Z

كشفت تقارير صحفية عن رغبة كريستيانو رونالدو الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وبحسب Football Transfers فإنّ صاروخ ماديرا يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ويفضل اللعب لصالح بطل الدوري الفرنسي.

مبابي أبلغ بيريز بقراره

2022-03-07T07:39:49.911Z

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مدريد يفكر في مصير شوست

2022-03-07T07:38:24.766Z

قال "فيكاخيس" إن ريال مدريد لم يحسم بعد مصير مدافعه فيكتور شوست المُعار إلى صفوف قادش.

اللاعب الذي بدأ في تثبيت أقدامه مع فريقه قد يعود للانضمام للفريق الأول للملكي، أو يخرج مجدداً للإعارة بحسب التقرير.

كواليس فشل انتقال نيمار إلى ريال مدريد

2022-03-07T07:37:28.714Z

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مرتضى منصور: ستة سيجددوا مع الزمالك

2022-03-07T07:36:27.629Z

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كريشيتو يتراجع عن تورونتو

2022-03-07T07:35:01.428Z

أوضح فابريزيو رومانو أن دومينيكو كريشيتو لن ينضم لصفوف تورونتو في شهر مارس وسينتظر نهاية عقده مع جنوى.

الدولي الإيطالي السابق يريد مساعدة فريقه تجنب الهبوط، ولذا قراره بتأجيل الانتقال لكندا حتى نهاية الموسم.

هازارد يحسم مصيره

2022-03-07T07:33:24.604Z

أوضحت "سبورت" أن إيدين هازارد قرر الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده ومحاولة الحصول على فرص أكبر للعب.

وكان شقيق البلجيكي قد أكد على أن أخيه مستقر في مدريد مع عائلته ولا ينوي المغادرة في الوقت الراهن. اقرأ هنا.