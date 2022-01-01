أخبار الانتقالات | رونالدو يضحي من أجل أتلتيكو وبرشلونة يتخلص من ثنائي

أنتوني مستمر في أياكس
أكد ألفريد شرودر، مدرب أياكس، في تصريحات صحفية، أن نجمه أنتوني مستمر مع الفريق.
وأوضح المدرب أن فريقه بالفعل باع عدة لاعبين، ولذا فرص رحيل الجناح البرازيلي الذي ارتبط بعدة أندية في إنجلترا منعدمة.
باريس يقترب من موكيلي
ذكرت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان أصبح قريباً من التعاقد مع نوردي موكيلي، مدافع لايبزيج.
وستكون الصفقة في صيغة الشراء بصفة نهائية مقابل مبلغ يقترب من 15 مليون يورو لضم المدافع الأيمن الذي يجيد كقلب دفاع كذلك.
حسم مصير مارسيال
ذكر "فابريزيو رومانو" أن أنتوني مارسيال قد حسم مصيره وسيستمر مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل.
وقال الصحفي إن المدرب إريك تين هاج والإدارة متفقان على فكرة استمرار المهاجم الفرنسي وعدم بيعه.
مانشستر يعود من أجل دومفريس
أوضحت "لاجازيتا" أن مانشستر يونايتد عاد للاهتمام بخدمات دينزل دومفريس، ظهير إنتر، حال باع آرون وان بيساكا.
وقد يصبح إنتر منفتحاً على بيع الهولندي بعد قراره بعد بيع ميلان شكرينيار بحسب الصحيفة.
أتالانتا يتفوق على مارسيليا في صراع تافاريس
ذكرت "سكاي" أن أتالانتا هو الأقرب لحسم صراع التعاقد مع ظهير آرسنال الأعسر نونو تافاريس.
اللاعب سينتقل على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء بحسب التقرير، وبهذا يتفوق النادي الإيطالي على مارسيليا الذي أبدى اهتماماً بضم البرتغالي كذلك.
بيلوتي يحاول مع أندية إنجلترا
ذكرت "صن" أن أندريا بيلوتي عرض نفسه على ثلاثة أندية إنجليزية هي إيفرتون، نيوكاسل، ووست هام.
وانتهى عقد الدولي الإيطالي مع تورينو هذا الصيف، وحتى الآن فشل في إيجاد فريق جديد.
نيتو وميجيزا في الطريق للمغادرة
قالت "موندو" إن الثنائي أوسكار مينجيزا ونيتو جاء عليهما الدور من أجل مغادرة برشلونة.
ولم يرحل اللاعبان مع البعثة للمعسكر التحضيري في أمريكا، وأضاف التقرير أن المدافع يملك عروضاً من إيطاليا، وكذلك الحارس مطلوب في عدة فرق.
رونالدو يضحي من أجل أتلتيكو مدريد
ذكر "بن جيكوبس" أن كريستيانو رونالدو مستعد أن يضحي بجزء من راتبه من أجل الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد.
وقال الصحفي إن البرتغالي على استعداد أن يضحي بقرابة 30 بالمائة من صافي مرتبه لتسهيل الأمور على الفريق الإسباني لضمه.