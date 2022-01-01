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أخبار الانتقالات | رونالدو يختار صفقة مانشستر الجديدة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 7 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo, Romain Saiss, Man Utd vs Wolves 2021-22
Getty

روما يضم مايتلاند نايلز

2022-01-07T09:37:53.036Z

سجل روما بصفة رسمية صباح الجمعة الإنجليزي مايتلاند نايلز لاعباً جديداً في صفوفه.

ويأتي انضمام اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون إدراج بند للشراء من ناديه الأصلي آرسنال.

سواريز يعود إلى برشلونة؟

2022-01-07T09:37:01.946Z

ذكر الصحفي التركي "إكريم كونور" بأن لويس سواريز قد يعود لصفوف برشلونة من جديد.

وقال الصحفي إن في حال مغادرة سواريز لصفوف أتلتيكو مدريد يناير الجاري، فستكون وجهته البلوجرانا.

كومان يتجه للتجديد

2022-01-07T07:43:17.870Z

أفادت "تيليفوت" بأن كينجسلي كومان في طريقه لقبول عرض بايرن ميونخ للتجديد.

وأضاف التقرير بأن الفرنسي اقتنع نهاية الأمر بالعرض المقدم من فريقه لتمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.

ليفربول يستهدف بديل ماني وصلاح من بورتو

2022-01-07T07:38:44.122Z

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صراع على أحدث مواهب برشلونة

2022-01-07T07:38:43.329Z

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جودين يغادر كالياري

2022-01-07T07:38:42.156Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن دييجو جودين سيترك كالياري مجاناً الشهر الجاري بعد التوصل لاتفاق لفسخ عقده.

وبحسب الصحفي الإيطالي، يمتلك لاعب أتلتيكو السابق عرضاً من أتلتيكو مينييرو، ولكن لم يحسم موقفه بعد.

وكيل ألفاريز يواصل التنقل

2022-01-07T07:38:41.422Z

أوضحت "لاجازيتا" أن وكيل نجم ريفر بليت جوليان ألفاريز واصل رحلاته بأوروبا للقاء الأندية المهتمة.

وبعد مانشستر، انتقل الوكيل إلى ميلانو للقاء ممثلي إنتر وميلان.

بمباركة رونالدو .. مانشستر يستهدف مواطن كريستيانو

2022-01-07T07:38:40.177Z

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