أخبار الانتقالات | رونالدو يتلقى رفضاً جديداً وفوضى كافاني

قالت "ليكيب" إن جبريل سيديبي، الدولي الفرنسي السابق، قد ينتقل لصفوف آيك أثينا في الأيام المقبلة.

وانتهى عقد الظهير مع ناديه السابق موناكو بحلول نهاية الموسم الماضي، وفشل حتى الآن في إيجاد فريق جديد.