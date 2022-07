أخبار الانتقالات | رفض مبادلة دي ليخت ونجم برشلونة يعود لبيته القديم

اتفق نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل نهائي على التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر.

وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن اللاعب سيطير إلى إيطاليا هذا الأسبوع لإكمال انتقاله، ومن المتوقع أن يلحق به بول بوجبا للانضمام هو الآخر للفريق الإيطالي.

Ángel Di María to Juventus, here we go! Admfter agreement reached on free move, Di María’s expected to fly to Italy this week. 🚨🇦🇷 #Juvenrus



Paul Pogba will also be in Turin on Saturday, deal done weeks ago.



One-year deal for Di María - docs being prepared to be signed soon. pic.twitter.com/7aAKfcrSEj