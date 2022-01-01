أخبار الانتقالات | رفض مبادلة دي ليخت ونجم برشلونة يعود لبيته القديم

اتفاق دي ماريا
اتفق نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل نهائي على التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن اللاعب سيطير إلى إيطاليا هذا الأسبوع لإكمال انتقاله، ومن المتوقع أن يلحق به بول بوجبا للانضمام هو الآخر للفريق الإيطالي.
Ángel Di María to Juventus, here we go! Admfter agreement reached on free move, Di María’s expected to fly to Italy this week. 🚨🇦🇷 #Juvenrus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022
Paul Pogba will also be in Turin on Saturday, deal done weeks ago.
One-year deal for Di María - docs being prepared to be signed soon. pic.twitter.com/7aAKfcrSEj
عودة نجم برشلونة
بعد استعادة كورنتين توليسو وألكساندر لاكازيت، يطمح نادي ليون الفرنسي في التعاقد كذلك مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.
وقال الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو" إن ليون يثق في قدرته على ضم بيانيتش بسبب خروجه بشكل كامل من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز في برشلونة.
استمرار جورجينيو
يستعد وكيل أعمال لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، للجلوس مع تشيلسي من أجل مناقشة توقيعه على عقد جديد.
وقالت مصادر لموقع "جول" إن اللاعب سيبقى مع البلوز الموسم القادم، رغم كل التكهنات المحيطة بعودته للدوري الإيطالي.
بديل ليفاندوفسكي
كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عن استهداف بايرن ميونخ للتعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي لتعويض الرحيل المحتمل لروبرت ليفاندوفسكي.
وأوضحت أن بايرن لا يريد دفع المبلغ المطلوب من نابولي بـ100 مليون يورو، ويطمح في تخفيضه للتعاقد مع الدولي النيجيري.
رفض مبادلة دي ليخت
رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، عرض نظيره الألماني بايرن ميونخ، بضم بنجامين بافارد مقابل التخلي عن الهولندي ماتايس دي ليخت.
وقالت شبكة "سكاي" الألمانية، إن بايرن عرض مدافعه الفرنسي لعدم رغبته في دفع أكثر من 60 مليون يورو لضم دي ليخت، وهو ما يبعد كثيرًا عن طلب يوفنتوس لـ100 مليون يورو مقابل بيع الدولي الهولندي.
مفاوضات مينجويزا
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كل من جيرونا ومونزا يريدان التعاقد مع أوسكار مينجويزا مدافع نادي برشلونة.
وأوضحت أن المدرب تشافي هيرنانديز يريد التخلي عن صاحب الـ23 سنة، ولا يمانع رحيله عن الفريق هذا الصيف.
ويعتبر جيرونا هو الطرف الأكثر اهتمامًا باللاعب، ولكنه يرفض دفع المبلغ المطلوب لضمه والذي يصل إلى 10 ملايين يورو.
وصول كيسييه
وصل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه إلى نادي برشلونة الإسباني من أجل خضوعه للكشف الطبي وتقديمه رسميًا لوسائل الإعلام.
Kessie ready for his medical exams ✅ pic.twitter.com/90UQCvcPyZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 6, 2022
صفقة جديدة لإنتر
أعلن نادي إنتر الإيطالي عن التعاقد مع راؤول بيلانوفا مدافع نظيره كالياري، في تدعيم جديد للفريق بعد ضم روميلو لوكاكو.
ومن المقرر أن ينضم الظهير الأيمن لصفوف إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 3 مليون يورو.
✍️ + 📄 = Raoul Bellanova ☑️🖤💙#ForzaInter #WelcomeRaoul pic.twitter.com/b8DrMmS0sl— Inter (@Inter) July 6, 2022
نجم يوفنتوس إلى كندا
اقترب نادي تورونتو الكندي، من التعاقد مع فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشف الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" عن اقتراب تورنتو من الاتفاق مع اللاعب على ضمه بالمجان، مع تبقي بعض التفاصيل الصغيرة على حسم الصفقة بشكل نهائي.