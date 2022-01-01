أخبار الانتقالات | رفض بوتشيتينو وبوسكيتيس يوضح مستقبله مع برشلونة

ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر قد يتحرك في يناير للتعاقد مع ظهير أيسر في ظل معاناته بهذه الجبهة، وحدد اسمين بالفعل.

الأسم الأول هو باسكوالي مازوكي من ساليرينيتانا، أما اللاعب الآخر فهو مدافع فياريال ألفونسو بيدرازا.