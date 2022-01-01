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أخبار الانتقالات | رفض بوتشيتينو وبوسكيتيس يوضح مستقبله مع برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Mauricio Pochettino PSG 2021-22
Getty Images

تحرك من إنتر لدعم دفاعه

2022-09-24T08:14:21.613Z

ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر قد يتحرك في يناير للتعاقد مع ظهير أيسر في ظل معاناته بهذه الجبهة، وحدد اسمين بالفعل.

الأسم الأول هو باسكوالي مازوكي من ساليرينيتانا، أما اللاعب الآخر فهو مدافع فياريال ألفونسو بيدرازا.

بوسكيتس يوضح موقفه

2022-09-24T08:10:23.737Z

تحدث نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس على هامش المؤتمر الصحفي للمنتخب الإسباني على مستقبله مع البلوجرانا في ظل انتهاء عقده بحلول نهاية الموسم.

وقال متوسط الميدان إنه لم يحسم قراره النهائي، وأنه ليس واثقاً بعد من مغادرة النادي الكتالوني خلال الصيف القادم.

رسميًا .. مانولاس ينضم إلى الشارقة

2022-09-23T19:15:51.377Z

أعلن نادي الشارقة الإماراتي بشكل رسمي عن وصول اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل الخضوع للكشوفات الطبية تمهيدًا لضمه.

https://twitter.com/SharjahFC/status/1573303872193728512

بوتشيتينو يرفض نيس

2022-09-23T19:15:37.797Z

أكدت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان رفض العرض المقدم له من نيس.

"فابريزيو رومانو" أوضح أن التواصل وقع بين المدير الفني والنادي الفرنسي المتعثر في بداية الموسم، ولكن قرر الأول رفض العرض والانتظار لوصول عروض أفضل.