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أخبار الانتقالات | رحيل مينجويزا وأستون فيلا يواصل الضربات

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Vinicius Mingueza Barcelona Real Madrid LaLiga
Getty Images

ميلان قريب من التجديد لجابيا

2022-01-23T07:44:40.147Z

ذكرت "سكاي" أن ميلان قريب من التوصل لاتفاق مع مدافعه الشاب ماتيو جابيا من أجل مد عقده.

وسيوقع اللاعب على عقد حتى 2026 بحسب التقرير، وقد يخرج مُعاراً إلى كالياري.

أستون فيلا يطارد بينتانكور

2022-01-23T07:39:47.538Z

ذكر "نيكولا شيرا" أن أستون فيلا تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع رودريجو بينتانكور من صفوف يوفنتوس.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن الفريق الإنجليزي مستعد لدفع 25 مليون يورو لضم متوسط ميدان الأوروجواي.

برشلونة يعمل على التخلص من مينجويزا

2022-01-23T07:39:46.703Z

أفادت "موندو" بأن برشلونة أصبح منفتحاً على فرضية بيع مدافعه أوسكار مينجويزا من أجل إفساح المجال لتلبية طلبات مديره الفني تشافي ودعم الفريق.

وقال التقرير إن المدافع الشاب يحظى بإعجاب فالنسيا، وقد يتحرك لضمه إذا فشل في مساعيه لضم ديني داكونام من خيتافي.

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