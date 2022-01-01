أخبار الانتقالات | رحيل مينجويزا وأستون فيلا يواصل الضربات

ذكرت "سكاي" أن ميلان قريب من التوصل لاتفاق مع مدافعه الشاب ماتيو جابيا من أجل مد عقده.

وسيوقع اللاعب على عقد حتى 2026 بحسب التقرير، وقد يخرج مُعاراً إلى كالياري.