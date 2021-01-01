أخبار الانتقالات | رحيل مدافع ليفربول وروما يطارد لاعب بايرن

ذكرت "كورييري" أن روما مستمر في بحثه عن لاعب وسط، واستقر مؤخراً على مارك روكا، لاعب بايرن ميونخ.

ولا يشارك الإسباني مع البافاري بصفة أساسية، وتشير التقارير في ألمانيا إلى إمكانية رحيله مُعاراً أو بيعه في يناير.