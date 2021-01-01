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أخبار الانتقالات | رحيل مدافع ليفربول وروما يطارد لاعب بايرن

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 ديسمبر نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Jürgen Klopp Liverpool
Getty

روما خلف روكا

2021-12-04T07:31:49.375Z

ذكرت "كورييري" أن روما مستمر في بحثه عن لاعب وسط، واستقر مؤخراً على مارك روكا، لاعب بايرن ميونخ.

ولا يشارك الإسباني مع البافاري بصفة أساسية، وتشير التقارير في ألمانيا إلى إمكانية رحيله مُعاراً أو بيعه في يناير.

إيفرتون يدخل سباق أزمون

2021-12-04T07:31:48.424Z

أوضح "90min" أن إيفرتون آخر الأندية المهتمة بضم سيردار أزمون، نجم زينيت.

وقال التقرير إن اللاعب مرشح للمغادرة في يناير، ويحظى باهتمام عديد الأندية مثل روما وباير ليفركوزن.

وست هام مهتم بإيسكو

2021-12-04T07:31:47.740Z

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نيوكاسل يصارع برشلونة على نجم بازل

2021-12-04T07:31:46.757Z

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لابورتا يوضح موقف ديمبيلي

2021-12-04T07:31:45.301Z

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مدافع ليفربول قد يغادر بحسب كلوب

2021-12-04T07:31:43.245Z

ذكر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في المؤتمر الصحفي لمباراة وولفرهامبتون أن مدافعه نات فيليبس قد يغادر في يناير.

اللاعب لا يحصل على فرص كافية للمشاركة بالتشكيل الأساسي، مما قد يجعل رحيله فرضية في ميركاتو يناير.