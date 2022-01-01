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أخبار الانتقالات | رحيل ليفاندوفسكي وحقيقة تفاوض تن هاج مع مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 16 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Robert Lewandowski FC Bayern München
Getty Images

رحيل ليفاندوفسكي

2022-03-16T10:39:02.727Z

أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مستعد للرحيل عن بايرن ميونخ بشكل فوري.

وقال إن المحادثات متوقفة في الوقت الحالي من أجل توقيعه على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2023، والأمر متروك الآن للنادي الألماني لاتخاذ القرار النهائي.

اتفاق ديمبيلي

2022-03-16T10:39:02.675Z

كشفت بوابة "فوت ميركاتو" الفرنسية عن وجود اتفاق شفهي بين باريس سان جيرمان وعثمان ديمبيلي جناح برشلونة.

وأوضحت أن مستوى اللاعب مع برشلونة خلال ما تبقى من الموسم الحالي، سيكون العنصر الحاسم في تحويل ذلك إلى توقيع رسمي.

مستقبل لياو

2022-03-16T10:37:15.828Z

يثق نادي ميلان الإيطالي في إمكانية إقناع اللاعب رافائيل لياو من أجل تجديد عقده مع النادي للبقاء في فترة أطول.

وكشف الصحفي "نيكولو شيرا" أن ميلان مستعد لرفع راتب اللاعب إلى 4.5 مليون يورو بالإضافة للمكافآت لإحباط كافة المحاولات للتعاقد معه.

تن هاج ومانشستر يونايتد

2022-03-16T10:35:26.594Z

نفى إريك تن هاج المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي، التقارير التي انتشرت مؤخرًا حول تعلمه اللغة الإنجليزية من أجل تدريب مانشستر يونايتد.

وقال الهولندي بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لشبكة "بي تي سبورت":"هذا غير صحيح، نحن نتحدث الإنجليزية في النادي لأن هناك الكثير من اللاعبين الأجانب في هولندا".

أستون فيلا يعود إلى برشلونة

2022-03-16T10:28:56.292Z

بعد نجاح صفقة استعارة فيليب كوتينيو من برشلونة، قرر أستون فيلا العودة إلى النادي الكتالوني من أجل لاعب آخر.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن ستيفن جيرارد يريد التعاقد مع الحارس الاحتياطي نيتو، تحسبًا لاحتمالية رحيل الأرجنتيني إميليانو مارتينيز.

اهتمام إيطالي بهالير

2022-03-16T10:28:01.642Z

كشفت شبكة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن اهتمام نادي إنتر الإيطالي، بالتعاقد مع سيباستيان هالير مهاجم أياكس أمستردام.

ونجح هالير في تسجيل 32 هدفًا في 34 مباراة مع أياكس هذا الموسم، ليصبح محط أنظار العديد من كبار أوروبا.

وكشفت الصحيفة أن النادي الهولندي لا يمانع بيع اللاعب ووضع مبلغ 35 مليون يورو كسعر للتخلي عنه.

حقيقة توقيع مزراوي لبرشلونة

2022-03-16T10:25:16.755Z

علق المدافع المغربي نصير مزراوي على الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة، حول توقيعه بشكل نهائي مع نادي برشلونة.

وينتهي عقد ظهير أياكس أمستردام هذا الصيف، مع تأكد رحيل اللاعب عن النادي الهولندي بالمجان من أجل خوض تجربة جديدة.

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