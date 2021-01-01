مدونة حية

أخبار الانتقالات | رحيل طارد برشلونة من الأبطال، ومطاردة ميلان لنجم باريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Gerard Piqué Coutinho Clement Lenglet Barcelona Bayern Munich Champions League
CHRISTOF STACHE / AFP

ميلان يرغب في ضم ديالو من باريس

2021-12-28T16:41:59.397Z

كشفت سكاي إيطاليا رغبة ميلان في إتمام التعاقد مع عبدو ديالو من صفوف باريس سان جيرمان.

ويحاول ميلان جلب لاعب قادر على تعويض غياب سيمون كيير للإصابة.

خاص | مانشستر يونايتد يرفض عرض إشبيلية لضم مارسيال

2021-12-28T16:38:56.199Z

العرض ليس الأنسب

علم جول برفض مانشستر يونايتد عرض إشبيلية لأجل التعاقد مع أنطوني مارسيال خلال يناير المقبل.

عرض إشبيلية كان إعارة لنهاية الموسم مع تحمل مانشستر يونايتد راتب اللاعب ولهذا السبب تم رفض العرض.

Anthony Martial
Getty

سيبايوس قد يعود إلى ريال بيتيس

2021-12-28T16:37:09.303Z

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" رغبة ريال بيتيس في استعادة داني سيبايوس من ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب لن يشارك مع النادي الملكي وسوف يغادر في يناير.

نيوكاسل يقدم عرضًا لضم أومتيتي

2021-12-28T16:33:38.833Z

حل لأزمة برشلونة

كشفت صحيفة "ذا صن" تقديم نيوكاسل يونايتد عرضًا مقابل 17 مليون إسترليني لأجل التعاقد مع صامويل أومتيتي من برشلونة.

الصفقة قد تكون حلًا لكثير من أزمات برشلونة المالية خاصة وأنّ اللاعب لا يشارك بصورة منتظمة.

Samuel Umtiti Barcelona Osasuna 2021-22
Getty

بنفيكا يعلن فسخ عقد جيسوس

2021-12-28T16:31:53.279Z

أعلن نادي بنفيكا فسخ عقد جورج جيسوس بالاتفاق بين الطرفين وذلك بعد المشاكل التي يواجهها الفريق مؤخرًا رغم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.

ومن المتوقع أن يرحل جيسوس إلى البرازيل لتدريب فلامنجو بينما يظل خيار الهلال مطروحًا مع إمكانية إقالة جارديم