أخبار الانتقالات | رحيل طارد برشلونة من الأبطال، ومطاردة ميلان لنجم باريس

أعلن نادي بنفيكا فسخ عقد جورج جيسوس بالاتفاق بين الطرفين وذلك بعد المشاكل التي يواجهها الفريق مؤخرًا رغم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.

ومن المتوقع أن يرحل جيسوس إلى البرازيل لتدريب فلامنجو بينما يظل خيار الهلال مطروحًا مع إمكانية إقالة جارديم