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أخبار الانتقالات | دي يونج إلى مانشستر وتشيلسي يفاوض كوليبالي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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GER ONLY De Jong
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بيريشيتش يصدم إنتر

2022-05-12T08:51:07.733Z

عبر إيفان بيريشيتش، نجم إنتر، عن عدم رضاه عن مفاوضاته مع الفريق لتمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.

الكرواتي تحدث للإعلام عقب تتويج فريقه بلقب كأس إيطاليا وقال إن اللاعبين المهمين لا يجب أن تترك مسألة تجديد عقودهم حتى نهاية الموسم، وأنه لا يعرف ما سيحدث بمستقبله.

برشلونة يستهدف ريجيلون

2022-05-12T08:50:33.104Z

التفاصيل هنا

كوتينيو يقترب من الاستمرار في فيلا

2022-05-12T08:49:22.501Z

التفاصيل هنا

تشيلسي يفاوض كوليبالي

2022-05-12T08:45:50.333Z

أوضح "ماتيو موريتي" أن تشيلسي يبحث عن معوض للثنائي الذي سيرحل أندرياس كريستينسن وأنطونيو روديجر.

وكشف الصحفي الإيطالي عن وجود اجتماع بين فالي رمضاني، وكيل نجم نابولي كاليدو كوليبالي، وممثلي تشيلسي مؤخراً لمعرفة إمكانية ضم السنغالي الصيف المقبل.

دورتموند يطارد إكيتيكي

2022-05-12T08:43:41.700Z

كشف "إكريم كونور" عن وجود اهتمام من قبل بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع هوجو إكيتيكي، مهاجم ريمس الشاب.

اللاعب الذي كان قريباً من نيوكاسل الشتاء الماضي يملك عقداً مع ناديه الفرنسي ممتد حتى 2024.

مزراوي يؤكد رحيله

2022-05-12T08:42:25.307Z

تحدث النجم المغرب نصير مزراوي مع "ESPN" عقب تتويج أياكس رسمياً بلقب الدوري الهولندي، وأكد رحيله عن الفريق بعد نهاية عقده يونيو المقبل والانتقال إلى بايرن الذي وصفه بالحلم على حد تعبيره.

وسينتقل مزراوي إلى صفوف بايرن ميونخ بحسب "فابرزيو رومانو"، حيث حسم البافاري صفقة ضمه هو وزميله ريال جرافنبرخ بحسب التقارير.

جيرارد روميرو يحسم مصير دي يونج

2022-05-11T19:40:37.000Z

كشف الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو أنّ فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، سوف يرحل إلى صفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

طالع التفاصيل من هنا:"بنسبة 95% دي يونج سيلعب مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل"

وبحسب تقارير أخرى ومصادر لجول، سيكون صعباً أن يتخلى برشلونة عن نجمه الهولندي، ولكن مانشستر يونايتد سيكون مستعداً للتحرك إذا قرر الفريق الكتالوني بيع لاعب وسطه.