أخبار الانتقالات | دي ماريا يختار وبرشلونة يطلب ماجواير

أوضح "فابريزيو رومانو" أن آرسنال متمسك بلاعبه الشاب ويليام ساليبا، ولا يوجد نية لرحيله هذا الصيف.

اللاعب تواجد مع مارسيليا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ولكن بحسب تغريدة الإيطالي سيستم هذا الموسم إلا في حال وصول عرض لا يمكن رفضه.