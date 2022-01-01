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أخبار الانتقالات | دي ماريا يختار وبرشلونة يطلب ماجواير

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 27 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Harry Maguire Bruno Fernandes Manchester United 2021-22
Getty

توتنهام يحاول مع مدافع لايبزيج

2022-06-27T09:02:48.237Z

ذكرت "صن" أن توتنهام يحاول التعاقد مع يوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج والمنتخب الكرواتي.

اللاعب يحظى باهتمام عديد الأندية الأوروبية ويقدر ثمنه في حدود 40-50 مليون يورو بحسب التقارير.

آرسنال متمسك بساليبا

2022-06-27T09:01:49.472Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن آرسنال متمسك بلاعبه الشاب ويليام ساليبا، ولا يوجد نية لرحيله هذا الصيف.

اللاعب تواجد مع مارسيليا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ولكن بحسب تغريدة الإيطالي سيستم هذا الموسم إلا في حال وصول عرض لا يمكن رفضه.

نشاط من فولهام

2022-06-27T06:53:23.322Z

تقدم فولهام بعرض قيمته 10 مليون يورو لضم أندرياس بيريرا من مانشستر يونايتد بشكل نهائي بحسب "فابريزيو رومانو".

وذكرت "سكاي" أن النادي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز مهتم أيضاً بلاعب ميلان السابق أليسيو رومانيولي الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري.

آرسنال يتقدم في مفاوضات رافينيا

2022-06-27T06:51:04.711Z

قال "فابريزيو رومانو" إن آرسنال سيعقد اجتماعاً مع ليدز الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة رافينيا.

"سبورت" من جانبها أوضحت بأن الفريق الإنجليزي قد ينسحب من السباق عقب ضم جابرييل جيسوس.

مانشستر يرفض عرض برشلونة من أجل ماجواير

2022-06-27T06:45:53.686Z

فجرت "صن" مفاجأة وقالت إن برشلونة طلب من مانشستر يونايتد الحصول على هاري ماجواير.

وأضاف التقرير بأن البلوجرانا طلب المدافع الإنجليزي ضمن صفقة انتقال فرينكي دي يونج إلى يونايتد.

توتنهام ينسحب من سباق إريكسن

2022-06-27T06:42:36.551Z

أفادت "ESPN" بأن كريستيان إريكسن سيعلن قراره بخصوص فريقه المقبل في الساعات المقبلة.

التقرير ذكر بأن توتنهام انسحب من سباق ضم الدنماركي، وحالياً الصراع بين فريقه الأخير برينتفورد ومانشستر يونايتد.

جلطة سراي يريد فيدال

2022-06-27T06:41:44.666Z

قالت "ADN" إن أرتورو فيدال مطلوب في جلطة سراي من أجل إعادة الفريق للقمة الموسم المقبل.

لاعب إنتر سيخرج الصيف الحالي، ويملك عروضاً من الريان وفلامنجو بحسب التقارير.

دي ماريا يختار يوفنتوس

2022-06-27T06:39:56.303Z

أكدت "سكاي" و"لاجازيتا" أن أنخيل دي ماريا أصبح منفتحاً على فرضية الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

النجم الأرجنتيني يملك عرض النادي الإيطالي، بالإضافة لعرض من برشلونة، وطلب وقتاً في الأيام الماضية لحسم قراره، ولكن بحسب التقارير، وافق على عرض النادي الإيطالي.