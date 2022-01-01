أخبار الانتقالات | دي بروينه يفسد صفقة برشلونة، ورونالدو مرفوض من الجميع!

أكد كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، وجود العديد من المطالب بالتعاقد مع لياندرو باريديس.

وقال في تصريحات صحفية إنّ كل شيء وارد الحدوث حتى غلق سوق الانتقالات الصيفية.