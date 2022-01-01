أخبار الانتقالات | دييجو كوستا في آرسنال وتشيلسي يحاول خطف نجم إنتر

علم "جول" أن دييجو كوستا قد يعود إلى أوروبا من جديد عقب فسخ عقده مع أتلتيكو مينييرو في الأيام الماضية.

الدولي الإسباني صاحب الأصول البرازيلية حالياً بعطلة في إسبانيا، وبحسب مصادر "جول"، قد تلقى عرضين، الأول من آرسنال والآخر من قادش بالليجا.