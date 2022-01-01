أخبار الانتقالات | باريس يصدم برشلونة وليفربول يجد بديل صلاح

عقد مودريتش
يعتبر نادي ريال مدريد الإسباني، تجديد عقد نجمه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش مسألة وقت خلال الأيام القادمة.
وقال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن مودريتش سيوقع على عقد جديد حتى يونيو 2023.
ضربة قوية من باريس
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.
واقترب باريس من خسارة نجمه كيليان مبابي لريال مدريد الصيف القادم في صفقة انتقال حر، لذلك يبحث عن البديل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند هو المرشح الأقوى حاليًا، مما يتسبب في صدمة لبرشلونة الذي كان يحلم بضم المهاجم النرويجي الشاب.
كونتي يريد فيدال
يستعد أرتور فيدال لاعب وسط إنتر لمغادرة النادي الإيطالي خلال الصيف القادم وفقًا لموقع " La Tercera".
وأوضح الموقع أن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، يريد الاستعانة بصاحب الـ34 سنة بصفوف الفريق الإنجليزي الموسم المقبل.
عودة كوستا
يخطط نادي أتالانتا الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الإسباني دييجو كوستا لتعويض إصابة دوفان زاباتا.
مهاجم أتالانتا تعرض لإصابة قوية وسيجري عملية جراحية قد تبعده حتى نهاية الموسم، لذلك يريد النادي ضم كوستا في صفقة انتقال حر خلال الأيام القادمة.
بقاء جافي
يستعد نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد نجم وسطه الشاب جافي في أقرب فرصة ممكنة لإحباط محاولات ضمه من أندية أخرى.
وكشفت صحيفة "سبورت" عن تخطيط النادي للحفاظ على خدمات جافي حتى 2027 بعدما أثبت نفسه كأحد نجوم الفريق هذا الموسم.
هدف دفاعي لمانشستر
أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بالحصول على خدمات مانويل أكانجي مدافع بوروسيا دورتموند.
وقال موقع "Sport1" إن مبلغ 30 مليون يورو سيكون كافيًا من أجل جلب المدافع السويسري إلى أولد ترافورد.
بديل صلاح
يتمسك نادي ليفربول الإنجليزي، باهتمامه برافينيا جناح نادي ليدز يونايتد، حتى بعد التعاقد مع الكولومبي لويس دياز.
موقع "TheAthletic" أكد أن يورجن كلوب يعتبر من أشد المعجبين باللاعب البرازيلي ويطمح في الحصول على خدماته الصيف القادم.
وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز، قبل نهاية عقده في يونيو 2023.