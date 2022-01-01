أخبار الانتقالات | ديبالا يخضع لمورينيو ويختار روما

أكدت "لاجازيتا" أن ميلان أصبح قريباً من حسم صفقة تشارلز دي كاتلار، نجم بروج في الساعات الثمان وأربعين المقبلة.

اللاعب غاب عن المشاركة في السوبر البلجيكي مساء الأحد، وهو ما أعتبرته الصحيفة علامة على قرب الصفقة.

وينتظر أن يدفع ميلان مبلغاً في حدود 35 مليون يورو، ولكن هناك بعد منافسة من ليدز على اللاعب بحسب التقرير.