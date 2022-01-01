أخبار الانتقالات | ديبالا رسميًا إلى روما .. ومنعطف جديد لمستقبل دي يونج

رسميًا .. ديبالا ينضم إلى صفوف روما
🐺 A new jewel in the Eternal City! 💎— AS Roma English (@ASRomaEN) July 20, 2022
#ASRoma | @PauDybala_JR pic.twitter.com/ji3LDj5yS4
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توتنهام مهتم بالحصول على خدمات زانيولو
كشفت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام مهتم بالحصول على خدمات مواطنه نيكولو زانيولو نجم نادي روما.
وحسب التقرير، فإن كونتي يرغب في ضم زانيولو من أجل زيادة الإبداع في خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل، ولمواصلة تدعيم قائمة "سبيرز".
كوندي يقترب مرة أخرى من تشيلسي
أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية عاد من جديد للاقتراب من الانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.
التقرير كشف أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية مع "البلوز" خلال اليومين القادمين.
وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن المدافع تحدث مع الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، وقد ينضم إلى الفريق في الولايات المتحدة لخوض ما تبقى من فترة التحضير للموسم الجديد.
ريال مدريد يتطلع للتخلص من جوتيريز
صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد مستعد للاستماع إلى العروض التي قد تقدم إلى ظهيره الأيسر الشاب ميجيل جوتيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن ريال مدريد يريد الاحتفاظ بنصف بطاقة اللاعب إذا ما تم بيعه، مما يمنح النادي الملكي الفرصة لاستعادته في المستقبل إذا ما تألق.
ميلان مهتم بضم مدافع آينتراخت فرانكفورت
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ميلان مهتم بالحصول على خدمات الفرنسي إيفان نديكا مدافع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وحسب التقرير، فإن نديكا يعد المرشح الأبرز في الوقت الحالي لتدعيم دفاع بطل الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.