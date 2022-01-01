أخبار الانتقالات | بيل مستمر في إسبانيا وإريكسن يعود لفريقه القديم

ذكر "إل شيرينجيتو" أن جاريث بيل يرحب بفكرة الاستمرار في إسبانيا الموسم المقبل، ولكن ليس في ريال مدريد على وجه الخصوص.

البرنامج الإسباني أوضح أن الويلزي يفضل الاستمرار في الليجا حال بلغت بلاده المونديال من أجل أن يكون في أفضل حالة بدنية لكأس العالم قطر بنوفمبر المقبل.