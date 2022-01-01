أخبار الانتقالات | دوناروما يعود إلى ميلان وبايرن يحاول مع جافي

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بايرن مهتم بجافي
ذكرت "موندو" أن بايرن ميونخ يراقب عن كثب وضعية جافي مع برشلونة في الفترة المقبلة.
اللاعب الشاب لم يمدد عقده بعد مع البلوجرانا رغم مساعي الأخير، وبحسب التقرير، بايرن ميونخ مستعد للتحرك وضم متوسط الميدان الشاب.
ثورة ميلان في الميركاتو
أوضحت "لاجازيتا" أن في حال إتمام صفقة شراء "إنفستكورب" لميلان، سيكون للأخير ميزانية في الميركاتو تقدر في حدود 300 مليون يورو.
الأسماء المطروحة لدعم الفريق هذا الصيف هي أوريليان تشواميني من موناكو، كريستوفر نكونكو من لايبزيج، نيكولو زانيولو، لاعب روما، ومهاجم أياكس سيباستيان هالر.
ميلان قد يفكر في دوناروما مجدداً
فجرت "ليكيب" مفاجأة هذا الصباح عندما ذكرت أن ميلان قد يعيد حارسه السابق جيانلويجي دوناروما.
الوضع الصعب في النادي الباريسي بحسب التقرير هو السبب الذي قد يجعل الإيطالي يغادر بعد موسم، وقد يجعل فريقه يتحرك لضمه من جديد على عهدة الصحيفة الفرنسية.