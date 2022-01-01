أخبار الانتقالات | دوناروما يعود إلى ميلان وبايرن يحاول مع جافي

أوضحت "لاجازيتا" أن في حال إتمام صفقة شراء "إنفستكورب" لميلان، سيكون للأخير ميزانية في الميركاتو تقدر في حدود 300 مليون يورو.

الأسماء المطروحة لدعم الفريق هذا الصيف هي أوريليان تشواميني من موناكو، كريستوفر نكونكو من لايبزيج، نيكولو زانيولو، لاعب روما، ومهاجم أياكس سيباستيان هالر.