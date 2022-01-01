أخبار الانتقالات | دورتموند يؤمن خليفة هالاند وريال يجتمع مع مبابي

آرسنال يفكر في ستيرلينج
قالت "تيليجراف" إن آرسنال قد يبدي اهتماماً بضم رحيم ستيرلينج الصيف المقبل لتعزيز خط هجومه.
دخول اللاعب في العام الأخير بعقده مع مانشستر سيتي، ورغبة المدفعجية بضم خبرات في الأمام حال المشاركة بدوري الأبطال العاملان وراء الصفقة.
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دورتموند يؤكد اقتراب رحيل هالاند
التفاصيل الكاملة لتصريحات مسؤول بوروسيا دورتموند من هنا، وسط تأكيدات أيضاً من ديفيد أورنستين بخصوص إتمام مانشستر سيتي للصفقة، وذلك عبر مقالته الأسبوعية في "ذا أتلتيك".
دورتموند يؤمن بديل هالاند
أعلن "فابريزيو رومانو" عن توصل بوروسيا دورتموند لاتفاق مع كريم أديمي وناديه سالزبورج لضم الألماني الشاب.
وصول أديمي سيكون مقابل 38 مليون يورو بحسب رومانو، ولن يكون في عقده أي شروط جزائية كما حدث مع إرلينج هالاند الذي يتوقع رحيله هذا الصيف بعد التقارير عن دفع مانشستر سيتي هذا الشرط.
ريال يجتمع مع مبابي
أوضح "فابريزيو رومانو" أن من المقرر أن يجتمع ريال مدريد مع ممثلي كيليان مبابي في الأسبوع المقبل.
الأزمة بحسب التقارير بين الطرفين حالياً هي حقوق الصورة الخاصة باللاعب، والتي يرفض ريال تركها بالكامل له، ولكن بحسب "سانتي أونا"، هناك تغير في موقف مدريد قد يسهل حدوث الصفقة المنتظرة.