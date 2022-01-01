أخبار الانتقالات | دورتموند يؤمن خليفة هالاند وريال يجتمع مع مبابي

أوضح "فابريزيو رومانو" أن من المقرر أن يجتمع ريال مدريد مع ممثلي كيليان مبابي في الأسبوع المقبل.

الأزمة بحسب التقارير بين الطرفين حالياً هي حقوق الصورة الخاصة باللاعب، والتي يرفض ريال تركها بالكامل له، ولكن بحسب "سانتي أونا"، هناك تغير في موقف مدريد قد يسهل حدوث الصفقة المنتظرة.