أخبار الانتقالات | دورتموند يرد على هالاند، وريال مدريد يرفض عرض هازارد

فيورنتينا يرفض رحيل فلاهوفيتش في يناير
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي فيورنتينا يرفض تمامًا فكرة التخلي عن مهاجمه دوسان فلاهوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو"، والذي أكد أن النادي يريد استمراره لنهاية الموسم على الأقل.
برشلونة لا يزال مصرًا على ضم مهاجم
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة لا يزال مصرًا على ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي لا يزال يضع ألفارو موراتا على رأس أولوياته لكن المفاوضات معقدة.
ريال مدريد يرفض عرض نيوكاسل لضم هازارد!
كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي نيوكاسل تلقى رفضًا قاطعًا من نظيره ريال مدريد في عرضه الخاص بضم إيدين هازارد من النادي الملكي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن عرض النادي الإنجليزي كان حوالي 40 مليون يورو، فيما يريد النادي الإسباني 50 مليونًا على الأقل.
أنباء سارة لبرشلونة .. بيانيتش يتمسك بالاستمرار مع بشكتاش
يلعب البوسني ميراليم بيانيتش دور هامًا في صفوف نادي بشكتاش التركي، الذي يخوض معه منافسات موسم 2021-22 معارًا من نادي برشلونة الإسباني.
العقد المبرم بين بشكتاش وبرشلونة لا يملك فيه النادي التركي خيارًا بإلزامية أو إمكانية شراء بيانتيش في نهاية الموسم، ولذلك سيكون التفاوض بين الناديين ضروريًا في حالة رغب بشكتاش في الاحتفاظ بخدمات البوسني الدولي.المزيد من التفاصيل
كقبلة الحياة .. برينتفورد يفاوض إريكسن للعودة إلى الدوري الإنجليزي
يبدو أن كريستيان إريكسن وجد منقذًا لإنعاش مسيرته الكروية التي توقفت منذ حادثة توقف قلبه في يورو 2020.
وكان نادي إنتر الإيطالي قد أنهى تعاقده مع النجم الدنماركي بالتراضي في أعقاب تعرضه لسكتة قلبية وقيامه بزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، ولكن مثل هذا الجهاز ممنوع في كرة القدم الإيطالية.
بوروسيا دورتموند يرد على هالاند: نحن بحاجة للجلوس والتفاوض!
رد مايكل زورك المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند على تصريحات لاعبه النرويجي إرلينج هالاند حول مستقبله في صفوف الفريق.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "كيكر"، وأكد خلالها أن هالاند في حاجة للجلوس والحديث مع إدارة النادي.المزيد من التفاصيل