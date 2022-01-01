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أخبار الانتقالات | دورتموند يرد على هالاند، وريال مدريد يرفض عرض هازارد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Eden Hazard Real Madrid 2021-22
Getty

فيورنتينا يرفض رحيل فلاهوفيتش في يناير

2022-01-18T07:40:29.508Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي فيورنتينا يرفض تمامًا فكرة التخلي عن مهاجمه دوسان فلاهوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو"، والذي أكد أن النادي يريد استمراره لنهاية الموسم على الأقل.



برشلونة لا يزال مصرًا على ضم مهاجم

2022-01-18T07:40:14.082Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة لا يزال مصرًا على ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي لا يزال يضع ألفارو موراتا على رأس أولوياته لكن المفاوضات معقدة.



ريال مدريد يرفض عرض نيوكاسل لضم هازارد!

2022-01-18T07:40:00.281Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي نيوكاسل تلقى رفضًا قاطعًا من نظيره ريال مدريد في عرضه الخاص بضم إيدين هازارد من النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن عرض النادي الإنجليزي كان حوالي 40 مليون يورو، فيما يريد النادي الإسباني 50 مليونًا على الأقل.



أنباء سارة لبرشلونة .. بيانيتش يتمسك بالاستمرار مع بشكتاش

2022-01-18T07:29:33.376Z

يلعب البوسني ميراليم بيانيتش دور هامًا في صفوف نادي بشكتاش التركي، الذي يخوض معه منافسات موسم 2021-22 معارًا من نادي برشلونة الإسباني.

العقد المبرم بين بشكتاش وبرشلونة لا يملك فيه النادي التركي خيارًا بإلزامية أو إمكانية شراء بيانتيش في نهاية الموسم، ولذلك سيكون التفاوض بين الناديين ضروريًا في حالة رغب بشكتاش في الاحتفاظ بخدمات البوسني الدولي.

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كقبلة الحياة .. برينتفورد يفاوض إريكسن للعودة إلى الدوري الإنجليزي

2022-01-18T07:28:23.098Z

يبدو أن كريستيان إريكسن وجد منقذًا لإنعاش مسيرته الكروية التي توقفت منذ حادثة توقف قلبه في يورو 2020.

وكان نادي إنتر الإيطالي قد أنهى تعاقده مع النجم الدنماركي بالتراضي في أعقاب تعرضه لسكتة قلبية وقيامه بزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، ولكن مثل هذا الجهاز ممنوع في كرة القدم الإيطالية.

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بوروسيا دورتموند يرد على هالاند: نحن بحاجة للجلوس والتفاوض!

2022-01-18T07:27:53.807Z

رد مايكل زورك المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند على تصريحات لاعبه النرويجي إرلينج هالاند حول مستقبله في صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "كيكر"، وأكد خلالها أن هالاند في حاجة للجلوس والحديث مع إدارة النادي.

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