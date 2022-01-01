أخبار الانتقالات | تسريبات مينديش وعودة سواريز وصفقة جديدة لنيوكاسل

تسريبات مينديش
نشرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، بعض التسريبات لجورج مينديش وكيل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد.
وكشفت التسريبات عن عدم تفضيل مينديش لفكرة انتقال اللاعب إلى الفريق الإسباني، حيث كان يفضل انضمامه إلى مانشستر سيتي للعمل مع المدرب بيب جوارديولا.
فشل صفقة برشلونة
بدأ نادي برشلونة الإسباني في التفكير بصرف النظر عن فكرة التعاقد مع أندرياس كريستنسن مدافع نظيره تشيلسي الصيف القادم.
المدافع الدنماركي عقده ينتهي في يونيو المقبل، بالإضافة لكل من أنطونيو روديجر وسيزار أثبيليكويتا، وسط اهتمام من كبار أوروبا بضمهم.
مبابي إلى ريال مدريد؟
عاد مرة أخرى جوسيب بيدريرول مقدم البرنامج الشهير "إل شيرينجيتو"، ليؤكد مرة أخرى اقتراب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال لريال مدريد.
عقد مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، والوضع الحالي يشير إلى اقترابه من الرحيل عن النادي الفرنسي بالمجان.
وقام بيدريرول بالكشف عن آخر التحديثات حول هذه الصفقة، بعدما وعد الجماهير بحدوثها الصيف الماضي.
رحيل بوجبا
يستعد رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد، للسماح للنجم الفرنسي بول بوجبا بالرحيل عن صفوف النادي بالمجان في الصيف.
عقد بوجبا ينتهي في يونيو 2022، وكل الأمور تشير إلى رحيله، لو لم يحدث أي تغيير غير متوقع في الأحداث.
العديد من التقارير أكدت أن رانجنيك يرحب بعدم بقاء بوجبا، ولا يمانع انتقاله لأي فريق آخر، لكنه سيستخدمه هذا الموسم في كل الأحوال.
عودة سواريز
أكد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، أن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة أستون فيلا.
ورفض سواريز العديد من العروض من الدوري البرازيلي الفترة الأخيرة، من أجل العمل مع زميله السابق ستيفين جيرارد الذي يعمل حاليًا لفيلا، ويدرب فيليب كوتينيو القادم من برشلونة.
ميلان يريد مدافع توتنهام
يسعى نادي ميلان الإيطالي، للتعاقد مع جافيت تانجانجا مدافع نادي توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن توقف المحادثات مع إريك بايي مدافع مانشستر يونايتد هو السبب وراء هذه الخطوة.
ويستهدف ميلان كذلك عبده ديالو مدافع باريس سان جيرمان، لتعويض الإصابة القوية التي تعرض لها سيمون كيير.
ضربة جديدة لنيوكاسل
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن نيوكاسل يونايتد اتفق على الشروط الشخصية لضم دييجو كرلوس مدافع إشبيلية.
وأوضح أن نيوكاسل قام بعرض 35 مليون يورو لضمه، ولكن النادي الأندلسي يريد زيادة المقابل المادي، والمحادثات تظل مستمرة بين الطرفين.
استهداف ظهير أبردين
يستهدف الثنائي مانشستر يونايتد وتوتنهام، التعاقد مع كالفين رامزي ظهير أيمن نادي أبردين الذي يلعب بالدوري الاسكتلندي.
صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن صاحب الـ18 سنة قد يرحل إلى أي من الثنائي ولكن في الصيف.