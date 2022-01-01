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أخبار الانتقالات | دورتموند يحدد بديل هالاند، ونجم مانشستر سيتي يغادر!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Haaland Borussia Dortmund 2022
@Getty

هداف أياكس على رادار بوروسيا دورتموند

2022-06-19T19:18:49.533Z

مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن نجمه

2022-06-19T19:16:00.454Z

بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن أوليكساندر زينشينكو في الصيف.

ويترقب آرسنال وإيفرتون اللاعب للتعاقد معه.

هدف برشلونة السابق يعلن رغبته الرحيل

2022-06-19T19:09:12.388Z

أكد كارلوس فيلا، لاعب لوس أنجلوس، رغبته الرحيل عن الدوري الأمريكي.

وكان اللاعب مطلوبًا في صفوف برشلونة خلال السنوات الماضية، لكن النادي الكتالوني أوقف عملية التعاقد معه.

صراع بين مانشستر يونايتد وآرسنال على تامي أبراهام

2022-06-19T19:05:53.403Z

كشفت Corriere dello Sport الإيطالية اقتراب تامي أبراهام، مهاجم روما، من العودة إلى الدوري الإنجليزي.

ويسعى ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال لإتمام التعاقد مع اللاعب في الصيف

كوليبالي يرفض يوفنتوس

2022-06-19T10:22:56.083Z

علق كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، على التقارير التي ربطته بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى صفوف برشلونة أو يوفنتوس.

النجم السنغالي رد على سؤال من "DAZN" حول انتقاله للسيدة العجوز وقال: "لن انتقل أبداً إلى صفوف يوفنتوس".

تحديد سعر ديابي

2022-06-19T09:33:59.860Z

ذكر "فلوريان بلاتنبرج" أن باير ليفركوزن منفتح على فرضية بيع نجمه موسى ديابي خلال الانتقالات الصيفية.

الصحفي الألماني أوضح أن هناك اهتمام من باريس سان جيرمان بإعادة اللاعب، بالإضافة لنيوكاسل، ويقدره باير في حدود 60-70 مليون يورو.

بيل إلى روما؟ كورييري تنفي

2022-06-19T09:09:23.131Z

نفت "كورييري" التقارير المنتشرة بخصوص إمكانية تعاقد روما مع جاريث بيل عقب انتهاء عقده في ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن سن اللاعب وراتبه الضخم يجعل من المستبعد أن يتحرك فريق جوزيه مورينيو لضم الويلزي.

ليفربول يضم رامساي

2022-06-19T08:17:31.244Z

قال ليفربول إنه قد توصل لاتفاق مع أبردين من أجل ضم كالفين رامساي بصفة نهائية، بانتظار الموافقة الدولية.

الظهير الأيمن محط مفاوضات بين الطرفين منذ أسابيع، وبحسب التقرير من الصحفي الإيطالي تم التوصل لاتفاق شفهي وسيتم توقيع العقود قريباً.

رافينيا خارج بي إس جي

2022-06-19T07:30:15.611Z

قالت "آس" إن رافينيا سيغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف رغم أن عقده مستمر حتى 2023.

التعاقد الوشيك مع فيتينيا من بورتو، وريناتو سانشيس من ليل سيجعل البرازيلي خارج الحسابات، خصوصاً أنه عائد من إعارتين خارج صفوف الفريق الباريسي.

دياوارا يرحب بالرحيل عن روما

2022-06-19T07:27:51.648Z

كشف أمادو دياوارا، متوسط ميدان روما، أنه كان قريباً من الانتقال إلى فالنسيا الشتاء الماضي، ولا يعلم سبب انهيار الصفقة.

الغيني تحدث مع "آس" في حوار مطول عن مستقبله، ولم يستبعد الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي هذا الصيف بحثاً عن المشاركة أساسياً.

عرض مارسيلو على ميلان

2022-06-19T07:25:06.488Z

قال "إكريم كونور" إن مارسيلو تم عرضه على ميلان من أجل دعم الجبهة اليسرى مع تيو هيرنانديز.

ورحل النجم البرازيلي عن ريال مدريد عقب نهاية عقده، وحتى الآن ارتبط بالعودة لبلاده أو الانتقال لتركيا.

فيتسل قريب من أتلتيكو مدريد

2022-06-19T07:22:43.825Z

قالت "ماركا" إن أكسيل فيتسل يوشك على إتمام الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد مجاناً في الأيام المقبلة.

الدولي البلجيكي دخل في مفاوضات مع مارسيليا، ولكن لم يتوصل لاتفاق شخصي بخصوص العقد مع النادي الفرنسي بحسب التقرير.

تشيلسي يستهدف ستيرلينج

2022-06-19T07:20:54.729Z

أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود اهتمام من تشيلسي بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج من صفوف مانشستر سيتي لتعزيز هجومه.

وأوضح الإيطالي أن أي تحرك من البلوز سيأتي عقب التخلص من روميلو لوكاكو، والذي سيكون محط جولة جديدة من المفاوضات مع إنتر اليوم الأحد.