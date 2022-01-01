أخبار الانتقالات | دورتموند يحدد بديل هالاند، ونجم مانشستر سيتي يغادر!

علق كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، على التقارير التي ربطته بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى صفوف برشلونة أو يوفنتوس.

النجم السنغالي رد على سؤال من "DAZN" حول انتقاله للسيدة العجوز وقال: "لن انتقل أبداً إلى صفوف يوفنتوس".