أخبار الانتقالات | خيارات مانشستر الستة وصدمة ليفربول

ذكرت "ميرور" أن إدارة مانشستر يونايتد تفاضل بين ستة مرشحين من أجل تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتضم القائمة باولو فونسيكا، رالف رانجنينك، لوسيين فافر، إرنستو فالفيردي، ورودي جارسيا.