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أخبار الانتقالات | خليفة سواريز في أتلتيكو وبرشلونة يجدد لنجومه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 3 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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LUIS SUAREZ ATLETICO MADRID
Getty Images

وولفرهامبتون يحدد بديل أداما

2022-03-03T07:43:08.846Z

قالت "موندو" إن برشلونة مقتنع بمستويات أداما تراوري وعلى الأغلب سيفعل خيار شراء الجناح هذا الصيف، مما جعل وولفرهامبتون فريقه الأصلي يتحرك لضم بديل.

وأضاف التقرير أن وولفز ليس مقتنعاً بمستويات ترينكاو المُعار من برشلونة، وسيتحرك الفريق لضم لاعب بنفيكا رافا سيلفا الصيف المقبل.

روما بين جاكا وفايجل

2022-03-03T07:39:38.802Z

قال "كالتشيو ميركاتو" إن روما يبحث بعد عن تدعيم في خط الوسط، وأنه تم عرض عليه متوسط ميدان بنفيكا يوليان فايجل، والذي عُرض على ميلان أيضاً.

وأوضح موقع "فوتبول لندن" أن جرانيت جاكا، لاعب آرسنال، عاد من جديد ليستحوذ على اهتمام ذئاب العاصمة الإيطالية بعد أن كان قريباً من صفوف الفريق الصيف الماضي.

برشلونة يقترب من تأمين جافي وأراوخو

2022-03-03T07:38:10.455Z

قالت "سبورت" إن برشلونة يمضي بشكل إيجابي في مفاوضاته مع ممثلي لاعبيه رونالد أراوخو وجافي من أجل مد عقد اللاعبين.

ودارت أحاديث حول اهتمام ريال مدريد بمدافع برشلونة، بينما يحظى جافي بحسب تقارير إسبانية وإنجليزية بمتابعة عديد الأندية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أتلتيكو يحدد خليفة سواريز

2022-03-03T07:36:19.002Z

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن أتلتيكو مدريد أرسل كشافيه لحضور مباراة ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر الثلاثاء لمراقبة لاعبين مرشحين لخلافة لويس سواريز بهجوم الفريق.

اللاعب الأول هو مهاجم ميلان المتألق رافائيل لياو، وثاني الأسماء هو لاعب إنتر لاوتارو مارتينيز، والذي سبق وارتبط بالانتقال للفريق الإسباني قبل انضمامه للنيراتزوري.

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2022-03-03T07:35:47.625Z

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