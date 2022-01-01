مدونة حية

أخبار الانتقالات | خليفة دي يونج في برشلونة ويوفنتوس ونيوكاسل خلف نجم إنتر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 13 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Frenkie de Jong Barcelona 2021-22
Getty Images

رسمياً | كوتينيو ينضم نهائياً إلى أستون فيلا

2022-05-13T07:24:50.534Z

تفاصيل الصفقة كاملة هنا

بيلوتي مطلوب في السعودية

2022-05-13T07:23:40.109Z

اقرأ هنا

هاو يناقش مخططات نيوكاسل للميركاتو

2022-05-13T07:22:41.107Z

التفاصيل هنا

ميلان قد يعيد ديولوفو

2022-05-13T07:20:45.296Z

ذكر "ميلان نيوز" أن ميلان يبحث عن تدعيمات يمين هجومه، وأبرز المرشحين هو جيرارد ديولوفو، لاعب أودينيزي، والذي سبق ولعب مُعاراً مع ميلان في 2017.

وقال التقرير إن رحيل سامو كاستييخو المتوقع إلى فالنسيا الصيف القادم سيفسح مجالاً لضم لاعب إضافي في الخط الأمامي.

إنتر يحدد أهدافه الصيفية

2022-05-13T07:18:16.082Z

ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر حدد ثلاثة لاعبين لدعم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

الأسم الأول والأكثر تداولاً سيكون باولو ديبالا مجاناً بعد نهاية عقده في يوفنتوس، والثاني، دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، وأخيراً كريستيان أسلاني، متوسط ميدان إمبولي.

سيلفا خليفة دي يونج

2022-05-13T07:16:38.801Z

ذكر "إكريم كونور" أن في حال نجح برشلونة في بيع فرينكي دي يونج في الانتقالات الصيفية، سيتحرك لضم بيرناردو سيلفا.

نجم مانشستر سيتي كان هدفاً منذ سنتين للبلوجرانا، وسبق وحاول ضم البرتغالي في وقت سابق.

يوفنتوس ونيوكاسل يطاردان بيريشيتش

2022-05-13T07:14:50.892Z

ذكرت "لاجازيتا" أن نيوكاسل ويوفنتوس أبديا اهتماماً بتعثر المفاوضات بين إنتر وإيفان بيريشيتش مؤخراً.

الكرواتي خرج وأبدى امتعاضه بسبب عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم، وبحسب التقرير، إنتر يعرض 4.5 مليوناً وعقداً بعامين، بينما يطلب اللاعب المتألق 6 مليون يورو موسمياً.