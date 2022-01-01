أخبار الانتقالات | خليفة دي يونج في برشلونة ويوفنتوس ونيوكاسل خلف نجم إنتر

ذكر "ميلان نيوز" أن ميلان يبحث عن تدعيمات يمين هجومه، وأبرز المرشحين هو جيرارد ديولوفو، لاعب أودينيزي، والذي سبق ولعب مُعاراً مع ميلان في 2017.

وقال التقرير إن رحيل سامو كاستييخو المتوقع إلى فالنسيا الصيف القادم سيفسح مجالاً لضم لاعب إضافي في الخط الأمامي.