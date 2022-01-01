أخبار الانتقالات | خليفة دي يونج في برشلونة ويوفنتوس ونيوكاسل خلف نجم إنتر

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ميلان قد يعيد ديولوفو
ذكر "ميلان نيوز" أن ميلان يبحث عن تدعيمات يمين هجومه، وأبرز المرشحين هو جيرارد ديولوفو، لاعب أودينيزي، والذي سبق ولعب مُعاراً مع ميلان في 2017.
وقال التقرير إن رحيل سامو كاستييخو المتوقع إلى فالنسيا الصيف القادم سيفسح مجالاً لضم لاعب إضافي في الخط الأمامي.
إنتر يحدد أهدافه الصيفية
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر حدد ثلاثة لاعبين لدعم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
الأسم الأول والأكثر تداولاً سيكون باولو ديبالا مجاناً بعد نهاية عقده في يوفنتوس، والثاني، دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، وأخيراً كريستيان أسلاني، متوسط ميدان إمبولي.
سيلفا خليفة دي يونج
ذكر "إكريم كونور" أن في حال نجح برشلونة في بيع فرينكي دي يونج في الانتقالات الصيفية، سيتحرك لضم بيرناردو سيلفا.
نجم مانشستر سيتي كان هدفاً منذ سنتين للبلوجرانا، وسبق وحاول ضم البرتغالي في وقت سابق.
يوفنتوس ونيوكاسل يطاردان بيريشيتش
ذكرت "لاجازيتا" أن نيوكاسل ويوفنتوس أبديا اهتماماً بتعثر المفاوضات بين إنتر وإيفان بيريشيتش مؤخراً.
الكرواتي خرج وأبدى امتعاضه بسبب عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم، وبحسب التقرير، إنتر يعرض 4.5 مليوناً وعقداً بعامين، بينما يطلب اللاعب المتألق 6 مليون يورو موسمياً.