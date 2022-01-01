أخبار الانتقالات | خطة برشلونة الثلاثية ونجم ريال مدريد يرفض ليفربول

ينتظر نادي إنتر الإيطالي الحصول على مبلغ 65 مليون يورو بخلاف الإضافات والمكافآت، مقابل التخلي عن مدافعه ميلان شكرينيار هذا الصيف.

ويعتبر باريس سان جيرمان هو الفريق الأكثر اهتمامًا بضم اللاعب، لكنه بحاجة لتلبية الطلبات المالية لإنتر وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا.

ومن المقرر استمرار المحادثات بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة لحسم مستقبل المدافع السلوفاكي.