أخبار الانتقالات | جنون ميسي يجتاح برشلونة ومهاجم مدريد إلى إنجلترا

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على رغبة نادي توتنهام في الحصول على خدمات اللاعب المغربي سفيان أمرابط في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد على إعجاب أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق اللندني باللاعب بشكل كبير.