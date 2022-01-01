أخبار الانتقالات | جنون ميسي يجتاح برشلونة ومهاجم مدريد إلى إنجلترا

مهاجم ريال مدريد مطلوب في آرسنال
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي آرسنال سيحاول من جديد ضم اللاعب لوكا يوفيتش نجم هجوم الملكي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي اتخذ ذلك السبيل بعد أن تأكد من استحالة ضم دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا.
سفيان أمرابط مطلوب في توتنهام
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على رغبة نادي توتنهام في الحصول على خدمات اللاعب المغربي سفيان أمرابط في أقرب وقت ممكن.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد على إعجاب أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق اللندني باللاعب بشكل كبير.
إنتر يقترب من كايسيدو
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يسعى للحصول على خدمات اللاعب فيليبي كايسيدو من صفوف جنوى.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" والذي أكد أن جنوى لا يمانع رحيل اللاعب لكن بمقابل مادي مجزي.
صفقة مجانية جديدة في برشلونة
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة مهتم بضم اللاعب سيزار أثبيليكويتا إلى صفوفه في الصيف القادم.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، والذي أكد أن النادي تقدم بعقد لمدة عامين لنجم تشيلسي عقب انتهاء عقده مع البلوز.
ميسي في برشلونة
يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة برشلونة، وشوهد مساء الإثنين يتناول العشاء مع تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
وأثار وجود ميسي في برشلونة قبل أسبوع من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الكثير من التكهنات، خاصة وأن الأرجنتيني لم يجد نفسه فعليًا حتى الآن في النادي الباريسي.
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رسميًا | هُدم عرين الأسد .. رحيل جوميس عن الهلال
أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، الثلاثاء، رحيل الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها في صفوف الفريق.
وعقد فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم، مساء أمس الإثنين، اجتماعًا مع اللاعب في ساعة متأخرة من الليل بمقر النادي، للاتفاق على طريقة إنهاء العقد.