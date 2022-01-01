أخبار الانتقالات | حقيقة رحيل أرتور عن ليفربول

قال "إكريم كونور" إن ريال مدريد، مانشستر سيتي، يونايتد، تشيلسي، وليفربول مهتمون بضم نجم بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام.

وأضاف التقرير أن الأندية عازمة على التحرك مبكراً ومحاولة ضم الدولي الإنجليزي في سوق انتقالات يناير المقبل.