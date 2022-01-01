أخبار الانتقالات | حقيقة انتقال دجيكو إلى ريال مدريد والنصيري لإنجلترا

أكدت عدة مصادر إيطالية وصول مهاجم ليفربول السابق ديفوك أوريجي إلى إيطاليا من أجل حسم انتقاله لميلان.

وذكر التقرير أن البلجيكي سيخضع للفحوصات الطبية بالساعات المقبلة ثم يوقع رسمياً مع الروسونيري.