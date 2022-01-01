أخبار الانتقالات | حقيقة انتقال دجيكو إلى ريال مدريد والنصيري لإنجلترا

بورتو يعلن انضمام فييرا إلى آرسنال
أعلن بورتو انتقال لاعبه فابيو فييرا لصفوف آرسنال بصفة نهائية عقب مفاوضات مكثفة في الساعات الماضية.
الصفقة تمت مقابل 40 مليون يورو، منها خمسة ملايين متعلقة بالمتغيرات على أساس المشاركات والإنجازات الرياضية بحسب "فابريزيو رومانو".
Official, confirmed. Arsenal signs Fábio Vieira from FC Porto on a permanent deal, Portuguese club statement announces. ⚪️🔴🤝 #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022
“Deal complete for amount of €40m, and of these, €5m are dependent on achievement of sports objectives”. pic.twitter.com/oaRLXGpeVX
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أوريجي في إيطاليا
أكدت عدة مصادر إيطالية وصول مهاجم ليفربول السابق ديفوك أوريجي إلى إيطاليا من أجل حسم انتقاله لميلان.
وذكر التقرير أن البلجيكي سيخضع للفحوصات الطبية بالساعات المقبلة ثم يوقع رسمياً مع الروسونيري.
مونزا يواصل النشاط
ذكرت "لاجازيتا" أن الصاعد حديثاً للسيري آ مونزا يواصل نشاطه الكبير في الميركاتو ويفاوض بييرلويجي جوليني، حارس أتالانتا العائد من الإعارة في توتنهام.
ليس فقط جوليني، ولكن وضع فريق سيلفيو بيرلسكوني نصب عينيه ثنائي كالياري جواو بيدرو وناهيتان نانديز، بالإضافة لمتوسط ميدان إنتر روبرتو جاليارديني.
نفي تقارير دجيكو إلى ريال مدريد
أكد "نيكولا شيرا" عدم صحة التقارير التي ربطت إدين دجيكو بالانتقال لصفوف ريال مدريد.
وأوضح الصحفي الإيطالي أن البوسني مرشح لمغادرة إنتر، ولكن لم يصل له أي عروض حتى الآن.
مورينيو يحاول مع دي بول
ذكرت "إل ميساجيرو" إن جوزيه مورينيو طلب من روما ضم رودريجو دي بول من صفوف أتلتيكو مدريد.
الدولي الأرجنتيني مرشح لمغادرة فريق دييجو سيميوني عقب عامه الأول الذي لم يكن موفقاً كثيراً.
برشلونة وعرض جديد لليفاندوفسكي
أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود عرض جديد من قبل برشلونة لبايرن ميونخ من أجل ضم روبرت ليفاندوفسكي.
النجم البولندي يملك اتفاقاً بالفعل مع برشلونة على الراتب والعقد، ولكن بانتظار توصل الفريق الكتالوني لاتفاق مع ناديه الألماني.
باريس يعرض لاعبيه على إنتر للحصول على شكرينيار
ذكرت "سكاي" أن آخر عرض من باريس سان جيرمان لإنتر من أجل ميلان شكرينيار تم رفضه كذلك.
وعرض النادي الفرنسي 50 مليوناً وأحد الثنائي يوليان دراكسلر أو تيلو كيرر، ولكن النيراتزوري متمسك بالحصول على 80 مليوناً.
وست هام يحضر لضم النصيري وورد بروس
ذكرت "ميرور" أن وست هام يستعد للقيام بثورة في سوق الانتقالات الصيفية وضم 6-7 لاعبين لدعم صفوفه.
وأبرز التقرير النجم المغربي يوسف النصيري، لاعب إشبيلية، الذي سبق وارتبط عدة مرات بالهامرز، بالإضافة لقائد ساوثامبتون جيمس وورد بروس كأبرز الأسماء المرشحة لدعم صفوف الفريق.
آرسنال يعرض لاعبه على أتالانتا
قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن آرسنال وأتالانتا في مفاوضات بخصوص الظهير الأيسر نونو تافاريس.
اللاعب محط اهتمام من النادي الإيطالي الذي يفضل ضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بحسب التقرير.
كونتي يطلب لاوتارو
ذكر "ألفريدو بيدولا" أن توتنهام سيتحرك بناء على طلب من أنطونيو كونتي لضم لاوتارو مارتينيز.
وبحسب التقرير، سيعرض سبيرز 90 مليون يورو لضم الأرجنتيني الذي يفضل البقاء في إيطاليا بحسب آخر التقارير.
عودة تيفيز
أكدت مصادر أرجنتينية أن كارلوس تيفيز سيعود سريعاً للمجال الكروي عقب اعتزاله اللعب قبل أيام.
عودة النجم الأرجنتيني ستكون بدخوله مجال التدريب وتوليه القيادة الفنية لنادي روساريو سنترال بحسب التقارير.