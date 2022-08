أخبار الانتقالات | حسم مصير ماجواير وأليجري مصمم على مهاجم برشلونة

قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن ويسلي فوفانا يضغط على ليستر سيتي من أجل تسهيل انتقاله لتشيلسي هذا الصيف.

وأوضح أن اللاعب يحلم بهذه الخطوة بالانضمام للبلوز، مع استمرار المفاوضات بين الثعالب والنادي اللندني بعد رفض العرض الثالث للحصول على خدمات المدافع الفرنسي مقابل 70 مليون جنيه استرليني.

It's not over yer for Wesley Fofana to Chelsea. Wesley's pushing to join Chelsea, it's his dream and 'obsession' so negotiations are expected to continue after £70m bid turned down. 🔵 #CFC



Talks are still ongoing with intermediaries in order to find the best solution soon. pic.twitter.com/WBj23Z4ugc