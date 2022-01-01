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أخبار الانتقالات | حسم مصير ماجواير وأليجري مصمم على مهاجم برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo Harry Maguire Manchester United
Getty Images

عرض أخير لأوباميانج

2022-08-24T09:23:30.244Z

تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي بعرضه الأخير للتعاقد مع المهاجم الجابوني بيير أوباميانج من برشلونة، طمحًا في حل الأزمة الهجومية بالفريق.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن العرض وصلت قيمته 20 مليون يورو، مع استبعاد أي متغيرات مستقبلية من قيمة الصفقة.

وأشارت إلى أن برشلونة يعتبر هذا العرض أفضل من العروض الماضية، ولكن النادي الكتالوني سيحاول رفع القيمة إلى ما يقرب من 30 مليون يورو.

هيريرا يوقع لبيلباو

2022-08-24T09:20:04.885Z

أصبح نادي أتلتيك بيلباو الإسباني على أعتاب استعادة لاعبه السابق أندير هيريرا من باريس سان جيرمان قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اللاعب سينضم لبيلباو في صفقة انتقال حر وسيوقع لمدة عامين، مع إمكانية التمديد في حالة استيفاء بعض الشروط.

إصرار أليجري

2022-08-24T09:18:23.077Z

قام ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالإصرار على ضم ممفيس ديباي مهاجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن أليجري اجتمع بالمدير الرياضي للنادي فيديريكو تشيروبيني، ونائب الرئيس بافل نيدفيد والمدير العام ماوريتسيو أريفابيني لمناقشة ملف المهاجم الجديد.

وأوضحت أن مدرب السيدة العجوز جعل الأمور واضحة لناديه، برغبته في ضم مهاجم حركي وسريع يلعب بجوار الصربي دوشان فلاهوفيتش، وطلب من الإدارة بذل الجهد الاقتصادي المطلوب لضم اللاعب.

ومن المتوقع تقدم يوفنتوس بعرض أخير للتعاقد مع ديباي خلال الأيام القليلة الماضية، طمحًا في موافقة برشلونة على بيعه.

لا عروض من أجل نيتو

2022-08-24T09:12:15.773Z

أكد برونو لاج مدرب وولفرهامبتون عدم تلقي ناديه أي عروض حتى الآن من أجل التعاقد مع جناحه البرتغالي بيدرو نيتو، رغم ارتباطه بالانتقال إلى آرسنال.

وقال لاج:"سمعت هذه الأنباء ولكن لم تصل لنا أي عروض، من الطبيعي أن تحاول الأندية ضم لاعبينا ولكن لم يخبرني أي شخص بعروض رسمية".

حملة من أجل رونالدو

2022-08-24T09:11:06.289Z

نشر جابرييل سيسييه مهاجم مرسيليا السابق تغريدة دعا فيها كريستيانو رونالدو للعب بقميص أولمبيك مارسيليا، على الرغم من أن النادي الفرنسي لا ينوى التعاقد مع اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات.

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بقاء ماجواير

2022-08-24T09:09:58.543Z

نفى فابريتسيو رومانو خبير الانتقالات، وجود أي مفاوضات بين تشيلسي ومانشستر يونايتد بخصوص هاري ماجواير مدافع الشياطين الحمر.

وأوضح أن اللاعب سيبقى مع مانشستر هذا الموسم من أجل القتال على مركزه، مع تركيز تشيلسي على ضم الفرنسي ويسلي فوفانا.

أودوي إلى ليفركوزن

2022-08-24T09:06:56.307Z

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن نادي ليفركوزن الألماني اقترب من التعاقد كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي.

وأوضحت أن صاحب الـ21 سنة سيوقع لليفركوزن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع تقاسم الناديين راتبه الذي يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

مورينيو ولاعب آخر من باريس

2022-08-24T09:06:41.497Z

كشف الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو عن وجود منافسة من روما لنظيره يوفنتوس، للتعاقد مع لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وأوضح أن المدرب جوزيه مورينيو يريد ضم لاعب وسط جديد لفريقه، بسبب الإصابة الصادمة لجورجينيو فاينالدوم الوافد الجديد للفريق.

إصرار فوفانا

2022-08-24T09:04:45.023Z

قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن ويسلي فوفانا يضغط على ليستر سيتي من أجل تسهيل انتقاله لتشيلسي هذا الصيف.

وأوضح أن اللاعب يحلم بهذه الخطوة بالانضمام للبلوز، مع استمرار المفاوضات بين الثعالب والنادي اللندني بعد رفض العرض الثالث للحصول على خدمات المدافع الفرنسي مقابل 70 مليون جنيه استرليني.