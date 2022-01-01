أخبار الانتقالات | حسم مصير ماجواير وأليجري مصمم على مهاجم برشلونة

تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي بعرضه الأخير للتعاقد مع المهاجم الجابوني بيير أوباميانج من برشلونة، طمحًا في حل الأزمة الهجومية بالفريق.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن العرض وصلت قيمته 20 مليون يورو، مع استبعاد أي متغيرات مستقبلية من قيمة الصفقة.

وأشارت إلى أن برشلونة يعتبر هذا العرض أفضل من العروض الماضية، ولكن النادي الكتالوني سيحاول رفع القيمة إلى ما يقرب من 30 مليون يورو.